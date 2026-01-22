Apple’dan iPhone 17e Lansmanına Doğru Geri Sayım Başladı

Apple, Şubat 2025’te piyasaya sürdüğü iPhone 16e’nin ardından yeni modeli iPhone 17e için geri sayımını başlattı. Yaklaşan tanıtım öncesinde gelen bilgiler, firmanın uygun fiyatlı serisinde bazı tatmin edici gelişmeler yapacağının sinyallerini veriyor.

DİNAMİK ADA TASARIMI

Yeni modelin 6,1 inçlik ekran boyutunu ve genel yapısını koruması beklenirken, en dikkat çekici tasarım değişikliğinin ekranın üst kısmında yaşanacağı düşünülüyor. Söylentilere göre Apple, bu versiyonda çentik tasarımını bırakacak ve cihazı daha modern bir görünüm kazandıran Dinamik Ada özelliğine yer verecek.

EKRAN TEKNOLOJİSİ

iPhone 17e’nin ekran panelinin, standart modellerdeki 120Hz ProMotion teknolojisinden yoksun bir şekilde 60Hz yenileme hızıyla gelmeye devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte cihazda sürekli açık ekran özelliği bulunmayacak ve parlaklık değerlerinin amiral gemisi serisine göre daha düşük olacağı ifade ediliyor.

A19 İŞLEMCİ GÜCÜ

Cihazın içerisinde Apple’ın geliştirdiği 3 nanometre üretim teknolojisine sahip A19 çipinin bulunması bekleniyor. Ancak maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla, bu işlemcinin daha düşük saat hızına sahip veya grafik çekirdeği azaltılmış bir versiyonunun kullanılabileceği iddiaları var.

MAGSAFE ÖZELLİĞİ GERİ DÖNÜYOR

iPhone 16e modelinde yer almayan manyetik şarj özelliği olan MagSafe’in, yeni modelle birlikte geri döneceği iddia ediliyor. Bu yeni güncelleme ile kullanıcılar, manyetik aksesuarları kullanma imkanı bulacak ve 15W üzeri hızlarda kablosuz şarj yapabilecek.

KAMERA, FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Arka kısımda 48 megapiksellik tek kamera kurulumu devam ederken, bağlantı tarafında daha hızlı ve verimli C1X modem çipinin kullanılacağı bildiriliyor. iPhone 17e’nin fiyatının 599 dolar seviyesinde kalması beklenirken, 2026 Şubat ayında veya en geç ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.