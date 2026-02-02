TOKİ Kura Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları, bakanlığın belirlediği takvime uygun olarak iller bazında sürmektedir. 31 Ocak itibarıyla kura işlemleri tamamlanan il sayısı 43’e ulaştı. Şimdi ise gözler, yeni takvimle birlikte 2-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde ve ne zaman açıklanacak? İşte illere göre TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekim süreci, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralarla 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar devam edecek. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da gerçekleştirilmiş olan sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiştir. Yarın ise Elazığ’da yapılacak kura çekimi ile birlikte tamamlanan il sayısı 44’e yükselecek.

TOKİ kura sonuçları, her ilde kura çekimi tamamlandıktan sonra o ilin kura sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Hak sahiplerini belirleyen kura sonuçları, her il için şu şekilde sıralanmaktadır; kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

2 – 8 ŞUBAT TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ

Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı aşağıdaki gibidir:

– 2 Şubat 2026 Pazartesi Elazığ’da,

– 3 Şubat 2026 Salı Kayseri’de,

– 4 Şubat 2026 Çarşamba Kırşehir’de,

– 5 Şubat 2026 Perşembe Afyonkarahisar’da,

– 6 Şubat 2026 Cuma Osmaniye’de,

– 8 Şubat 2026 Pazar Kırıkkale’de gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURALARI NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz TOKİ tarafından duyurulmamıştır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için en yüksek konut bazlı kura çekim tarihlerinin belirlenmesi beklenmektedir. Kura çekim tarihlerinin, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda süreceği ifade edilmektedir.