Altın Ons Fiyatı Yeniden 5 Bin Doların Üzerinde

altin-ons-fiyati-yeniden-5-bin-dolarin-uzerinde

Altın, tarihindeki zirvelerden sonra yaşadığı dalgalanmanın ardından yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte ikinci günde de yükselişini sürdürüyor. Dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların zayıflaması, külçe altındaki toparlanmayı sağlamlaştırıyor.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN DOLARI AŞTI

Ucuz alım arayışları ve zayıf dolar durumu, külçe altının değer kazanmasını destekliyor. Altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.

ALTIN BİR AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Salı günü kapanışında altın, 29 Ocak’ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında işlem yaptı. Buna rağmen yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 15’lik bir artış kaydetti.

GÜMÜŞÜN ONSU 87 DOLARA YAKLAŞTI

Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Spot gümüş yüzde 2,1 artış göstererek ons başına 86,92 dolara çıktı.

GRAM ALTIN 7 BİN 89 LİRADA SATIŞTA

Gram altın, güne 7 bin 89 liradan başlarken, çeyrek altın 12 bin 550 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın ise 25 bin 101 liradan satılmakta, tam altın ise 48 bin 184 liradan alıcı buluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Altın Ons Fiyatı 5 Bin Doları Aştı

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yükselişini sürdürerek ons başına 5 bin doları geçti. Gram altın 7 bin 89 TL, çeyrek altın ise 12 bin 550 TL'den satılmakta.
Gündem

Epstein İle İlgili Soruşturma Türkiye’de Başlatıldı

Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili ilk soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddialarını araştıracak.
Gündem

Simit ve Ekmek Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Fırıncılar, ekmek ve simit zammı için Ticaret Bakanlığı'ndan onay alacak. Olumsuz yanıt halinde, tarife uzlaşma komisyonuna başvuracaklar.
Gündem

Milli Dayanışma Komisyonu Ortak Raporu İçin Toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önemli beşinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Gözaltına Alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.