Altın Ons Fiyatı Yeniden 5 Bin Doların Üzerinde

Altın, tarihindeki zirvelerden sonra yaşadığı dalgalanmanın ardından yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte ikinci günde de yükselişini sürdürüyor. Dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların zayıflaması, külçe altındaki toparlanmayı sağlamlaştırıyor.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN DOLARI AŞTI

Ucuz alım arayışları ve zayıf dolar durumu, külçe altının değer kazanmasını destekliyor. Altın, ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekti.

ALTIN BİR AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Salı günü kapanışında altın, 29 Ocak’ta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında işlem yaptı. Buna rağmen yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 15’lik bir artış kaydetti.

GÜMÜŞÜN ONSU 87 DOLARA YAKLAŞTI

Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Spot gümüş yüzde 2,1 artış göstererek ons başına 86,92 dolara çıktı.

GRAM ALTIN 7 BİN 89 LİRADA SATIŞTA

Gram altın, güne 7 bin 89 liradan başlarken, çeyrek altın 12 bin 550 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yarım altın ise 25 bin 101 liradan satılmakta, tam altın ise 48 bin 184 liradan alıcı buluyor.