Altın Piyasasında Fiyat Artışı Yüzde 5,6 Oldu

Altın piyasa verileri güncellendi

Standart altının kilogram fiyatı, altın piyasasında 7 milyon 605 bin lira ile 8 milyon lira seviyelerine ulaşarak günün sonunda yüzde 5,6’lık bir artışla 7 milyon 995 bin lira değerine yükseldi. Geçtiğimiz gün ise standart altın, 7 milyon 570 bin lira ile işlem görmüştü.

İşlem hacmi artış gösterdi

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Akbank ön plana çıktı.