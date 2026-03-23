Altın Piyasasında Tarihi Düşüşler Devam Ediyor

Küresel piyasalarda devam eden savaşla birlikte yükselen petrol fiyatları, altının “güvenli liman” özelliğini kaybetmesine neden oldu. Haftaya son dört ayın en düşük seviyesinden başlayan altındaki düşüş durdurulamıyor.

TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Değer kaybını üst üste dokuzuncu gününe taşıyan altın, yatırımcılarını üzmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde yüzde 9’un üzerinde bir kayıpla karşılaşan ons altın, 9,05’lik ciddi bir düşüşle 4 bin 197 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin liranın altına inerek anlık olarak 5 bin 852 liraya kadar düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki faiz beklentilerinin yukarı yönlü seyri, altın piyasasında büyük etkiler yarattı. Genelde savaş ortamında bir güvenli liman olarak görülen değerli metal, bu dönemde satış baskısına maruz kalarak son dört ayın en düşük seviyelerini gördü. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran ile devam eden çatışmaların ekonomik dengeleri değiştirdiğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki 100 dolarlık seviyenin üzerindeki seyir, küresel enflasyon baskısını arttırırken, piyasalardaki “faiz indirimi” beklentilerini “faiz artışı” korkusuyla değiştirdi. Getirisi olmayan altın, yükselen faiz oranları karşısında cazibesini kaybederek satışları hızlandırdı.