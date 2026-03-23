Altın Piyasasında Tarihi Düşüşler Devam Ediyor

altin-piyasasinda-tarihi-dususler-devam-ediyor

Küresel piyasalarda devam eden savaşla birlikte yükselen petrol fiyatları, altının “güvenli liman” özelliğini kaybetmesine neden oldu. Haftaya son dört ayın en düşük seviyesinden başlayan altındaki düşüş durdurulamıyor.

TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Değer kaybını üst üste dokuzuncu gününe taşıyan altın, yatırımcılarını üzmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde yüzde 9’un üzerinde bir kayıpla karşılaşan ons altın, 9,05’lik ciddi bir düşüşle 4 bin 197 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin liranın altına inerek anlık olarak 5 bin 852 liraya kadar düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu’daki artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki faiz beklentilerinin yukarı yönlü seyri, altın piyasasında büyük etkiler yarattı. Genelde savaş ortamında bir güvenli liman olarak görülen değerli metal, bu dönemde satış baskısına maruz kalarak son dört ayın en düşük seviyelerini gördü. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran ile devam eden çatışmaların ekonomik dengeleri değiştirdiğini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki 100 dolarlık seviyenin üzerindeki seyir, küresel enflasyon baskısını arttırırken, piyasalardaki “faiz indirimi” beklentilerini “faiz artışı” korkusuyla değiştirdi. Getirisi olmayan altın, yükselen faiz oranları karşısında cazibesini kaybederek satışları hızlandırdı.

Gündem

Adana Demirspor’un Puan Silme Cezası 60’a Ulaştı

Adana Demirspor, FIFA'dan aldığı yeni ceza ile 6 puan kaybetti. Bu durum, kulübün puanını -57'ye düşürdü.
Gündem

Bitcoin Yükselişe Geçti: Trump’tan Ateşkes Sinyali

Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelediği haberinin ardından Bitcoin'de ani bir yükseliş yaşanarak fiyat 70 bin 800 dolara, yüzde 4,8 artışla ulaştı.
Gündem

Tüm Okullarda Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbirliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, yarın tüm okullarda ilk ders saatinde uygulanmaya başlanacak.
Gündem

40 Yeni Meslek İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü gibi 40 meslek dalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alımını zorunlu hale getirdi.
Gündem

Trump Açıklamaları Sonrası Brent Petrol Fiyatları Düştü

ABD Başkanı, İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıları beş gün boyunca ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında brent petrol fiyatları 92 dolara düştü.