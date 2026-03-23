İran Hürmüz Boğazı’na Mayın Döşeyecek Açıklaması Yaptı

iran-hurmuz-bogazi-na-mayin-doseyecek-aciklamasi-yapti

ABD VE İSRAİL İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARDA GERİ DÖNÜYOR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 24. gününe girdiği dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’a tehditler savurdu. “Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

İran yönetimi, Trump’ın açıklamalarına anında yanıt verdi. Hürmüz Boğazı hakkında yapılan değerlendirmede, olası saldırılara karşı “yıkıcı” bir karşılık verileceği duyuruldu.

DENİZ MAYINI AÇIKLAMASI

Yayımlanan bildiride, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir askeri müdahalenin, Basra Körfezi’ndeki tüm geçiş noktalarının deniz mayınlarıyla kapatılmasıyla sonuçlanacağı belirtildi. Ayrıca, bu durumda sadece Hürmüz Boğazı’nın değil, tüm Basra Körfezi’nin ulaşıma kapanabileceğine vurgu yapıldı.

HATIRLATMA: 1980’LERDEKİ MAYIN SORUNU

İran, 1980’li yıllarda sınırlı sayıda deniz mayınının dahi temizlenemediğini belirterek, olası bir mayınlama senaryosunun uzun süreli etkileri olacağını ifade etti.

KOORDİNASYON AÇIKLAMASI

Bildiride, savaş dışındaki ülkelerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin sadece İran’la koordinasyon içinde mümkün olacağı belirtildi. İran yönetimi, ülke genelindeki tüm güçlerin liderlik emri doğrultusunda hareket edeceğini ve direnişe hazır olduklarını bildirdi.

