Galatasaray’dan Victor Osimhen Ameliyatı Hakkında Açıklama

Galatasaray’da beklenen gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyata alındı. Kulüp, Osimhen’in operasyon geçirdiğini resmi olarak duyurdu. Yıldız futbolcunun tedavi sürecine dair belirsizlik ortadan kalktı. Osimhen’in ameliyat olup olmayacağı tartışılırken, sarı-kırmızılı yönetim durumu netleştirdi.

AMELİYAT AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.” Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada da ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti. Yıldız futbolcunun iyileşme sürecinin 5-6 hafta sürmesi bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Victor Osimhen’in, Süper Lig’deki Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında sahaya çıkmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği mücadelesinde de yer alması beklenmiyor.

DİĞER MAÇLAR VE DÖNÜŞÜ

Osimhen’in, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği, iyileşme sürecinin ilerlemesine bağlı olarak belli olacak.

Gündem

Adana Demirspor’un Puan Silme Cezası 60’a Ulaştı

Adana Demirspor, FIFA'dan aldığı yeni ceza ile 6 puan kaybetti. Bu durum, kulübün puanını -57'ye düşürdü.
Gündem

Bitcoin Yükselişe Geçti: Trump’tan Ateşkes Sinyali

Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelediği haberinin ardından Bitcoin'de ani bir yükseliş yaşanarak fiyat 70 bin 800 dolara, yüzde 4,8 artışla ulaştı.
Gündem

Tüm Okullarda Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbirliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, yarın tüm okullarda ilk ders saatinde uygulanmaya başlanacak.
Gündem

40 Yeni Meslek İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü gibi 40 meslek dalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alımını zorunlu hale getirdi.
Gündem

Trump Açıklamaları Sonrası Brent Petrol Fiyatları Düştü

ABD Başkanı, İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıları beş gün boyunca ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında brent petrol fiyatları 92 dolara düştü.