Galatasaray’dan Victor Osimhen Ameliyatı Hakkında Açıklama

Galatasaray’da beklenen gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyata alındı. Kulüp, Osimhen’in operasyon geçirdiğini resmi olarak duyurdu. Yıldız futbolcunun tedavi sürecine dair belirsizlik ortadan kalktı. Osimhen’in ameliyat olup olmayacağı tartışılırken, sarı-kırmızılı yönetim durumu netleştirdi.

AMELİYAT AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.” Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada da ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti. Yıldız futbolcunun iyileşme sürecinin 5-6 hafta sürmesi bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Victor Osimhen’in, Süper Lig’deki Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında sahaya çıkmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği mücadelesinde de yer alması beklenmiyor.

DİĞER MAÇLAR VE DÖNÜŞÜ

Osimhen’in, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği, iyileşme sürecinin ilerlemesine bağlı olarak belli olacak.