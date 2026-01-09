Altın Rezervleri Sıralaması Değişiyor: Türkiye Üst Sıralara Tırmanıyor

Dünya Altın Konseyi, global altın rezervleriyle ilgili güncel verileri paylaştı. Artan altın fiyatları ve jeopolitik tehditler, Merkez Bankaları dahil birçok yatırımcıyı güvenli yatırım arayışına yönlendiriyor. Altın, son dönemde elde ettiği değerle, 30 yıl aradan sonra hazine tahvillerini geçerek en büyük resmi rezerv varlığı konumunu elde etti.

ALTIN REZERV DEĞERİ ARTIYOR

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, yabancı merkez bankalarının sahip olduğu altın miktarının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaşıyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin artması ile birlikte altın, yatırımcıların gözde tercihi haline geliyor.

ABD DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVİNE SAHİP

1922 yılından sonra bu yıl altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünya genelindeki en büyük resmi rezerv varlığı olma özelliği gösteriyor. ABD, bu varlıkla öncelikli konumunu korumaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DEKİ ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak global sıralamada daha üst sıralara tırmanıyor. Türkiye, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’in bulunduğu listede varlığını artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artış, Dünya Altın Konseyi’nin verileriyle de doğrulanıyor.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN REZERVİ ARTIRAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

Türkiye, altın rezervlerini artırarak küresel arenada birçok Avrupa ülkesini geride bırakmayı başardı. 2025 yılının 3. çeyreğinde 6,52 ton altın alan Türkiye, bu süreçte rezervini en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldi. Dönemde, Kazakistan 18,21 ton, Brezilya 15,49 ton ve Çin de 4,98 ton ile Türkiye’nin gerisinde kaldı. Genel sıralamada Türkiye, 10. sıradan 9. sıraya yükseldi.

KITILARA GÖRE ALTIN VARLIĞI

Küresel altın liginde ilk 20 ülkenin rezervleri şu şekilde sıralanıyor:

1- ABD: 8.133,46 ton

2- Almanya: 3.350,25 ton

3- İtalya: 2.451,84 ton

4- Fransa: 2.437 ton

5- Rusya: 2.329,63 ton

6- Hindistan: 880,18 ton

7- Japonya: 845 ton

8- Türkiye: 641,28 ton

9- Hollanda: 612 ton

10- Polonya: 515,34 ton

11- Portekiz: 382 ton

12- Özbekistan: 361 ton

13- Kazakistan: 324 ton

14- Birleşik Krallık: 310 ton

15- İspanya: 281 ton

16- Avusturya: 279,99 ton

17- Tayland: 234 ton

18- Belçika: 227 ton

19- Singapur: 204,71 ton.