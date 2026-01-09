Altın Rezervleri Sıralaması Değişiyor: Türkiye Üst Sıralara Tırmanıyor

altin-rezervleri-siralamasi-degisiyor-turkiye-ust-siralara-tirmaniyor

Dünya Altın Konseyi, global altın rezervleriyle ilgili güncel verileri paylaştı. Artan altın fiyatları ve jeopolitik tehditler, Merkez Bankaları dahil birçok yatırımcıyı güvenli yatırım arayışına yönlendiriyor. Altın, son dönemde elde ettiği değerle, 30 yıl aradan sonra hazine tahvillerini geçerek en büyük resmi rezerv varlığı konumunu elde etti.

ALTIN REZERV DEĞERİ ARTIYOR

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, yabancı merkez bankalarının sahip olduğu altın miktarının toplam değeri 4 trilyon dolara yaklaşıyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin artması ile birlikte altın, yatırımcıların gözde tercihi haline geliyor.

ABD DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVİNE SAHİP

1922 yılından sonra bu yıl altın, ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak dünya genelindeki en büyük resmi rezerv varlığı olma özelliği gösteriyor. ABD, bu varlıkla öncelikli konumunu korumaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DEKİ ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Türkiye, altın rezervlerini hızla artırarak global sıralamada daha üst sıralara tırmanıyor. Türkiye, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’in bulunduğu listede varlığını artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artış, Dünya Altın Konseyi’nin verileriyle de doğrulanıyor.

TÜRKİYE EN ÇOK ALTIN REZERVİ ARTIRAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

Türkiye, altın rezervlerini artırarak küresel arenada birçok Avrupa ülkesini geride bırakmayı başardı. 2025 yılının 3. çeyreğinde 6,52 ton altın alan Türkiye, bu süreçte rezervini en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldi. Dönemde, Kazakistan 18,21 ton, Brezilya 15,49 ton ve Çin de 4,98 ton ile Türkiye’nin gerisinde kaldı. Genel sıralamada Türkiye, 10. sıradan 9. sıraya yükseldi.

KITILARA GÖRE ALTIN VARLIĞI

Küresel altın liginde ilk 20 ülkenin rezervleri şu şekilde sıralanıyor:
1- ABD: 8.133,46 ton
2- Almanya: 3.350,25 ton
3- İtalya: 2.451,84 ton
4- Fransa: 2.437 ton
5- Rusya: 2.329,63 ton
6- Hindistan: 880,18 ton
7- Japonya: 845 ton
8- Türkiye: 641,28 ton
9- Hollanda: 612 ton
10- Polonya: 515,34 ton
11- Portekiz: 382 ton
12- Özbekistan: 361 ton
13- Kazakistan: 324 ton
14- Birleşik Krallık: 310 ton
15- İspanya: 281 ton
16- Avusturya: 279,99 ton
17- Tayland: 234 ton
18- Belçika: 227 ton
19- Singapur: 204,71 ton.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.