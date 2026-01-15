ALTIN S1 Sertifikasında Sert Düşüşler Devam Ediyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında halka arz edilen ALTIN S1 sertifikalarında son bir haftadır yoğun satışlar gözlemleniyor ve bu sertifikaların fiyatı taban seviyeye gerilemiş durumda. Altın yatırımcılarının dikkatle izlediği gram ve çeyrek altın dışında, ALTIN S1 sertifikasında sert düşüşler meydana geldi. Son 7 gündür tabanda kalan bu sertifikalar için satışta 37 milyon adet bekleyen emir bulunurken, yaklaşık 18 bine yakın satış emri mevcut. Fiyatı 77,96 liraya gerileyen ALTIN S1 sertifikasını bugün en çok alan kurumlar arasında İş Yatırım, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım, Midas Yatırım ve Deniz Yatırım yer alırken, en çok satış yapan kurumlar arasında QNB Yatırım başı çekiyor, ardından Vakıf Yatırım, Phillip Capital, Tacirler Menkul ve İnfo Yatırım geliyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASI ALTINDAN DAHA DEĞERLİ Mİ?

ALTIN S1 sertifikası altından daha değerli bir konuma geldi. Piyasada bulunan 500 milyon adet sertifika nedeniyle fiyatlar her gün artıyor. Gram altın yaklaşık 6 bin 393 lira iken, 1 grama karşılık gelen 100 adet ALTIN S1 sertifikasının değeri 7 bin 796 liraya yaklaşıyor. Bu durumda, ALTIN S1 sertifikasının altından daha değerli olduğu ve aradaki farkın yüzde 21 düzeyine ulaştığı ifade ediliyor.

FİYATLAR GRAM ALTINLA NE ZAMAN EŞİTLENECEK?

ALTIN S1 sertifikasının fiyatlarının gram altınla eşitlenmesi için Darphane’nin yeni bir arzda bulunması gerektiği vurgulanıyor.

OLUMSUZ YANLARINDAN BİRİ: VERGİSİ YOK, İSTENİLDİĞİNDE FİZİKİ ALTINA ÇEVRİLEBİLİYOR

ALTIN S1 sertifikasını almanın çeşitli avantajları bulunuyor. Alım-satım arasındaki marjın dar olması, komisyon oranlarının düşük olması, hırsızlık riskinin bulunmaması ve stopaj vergisinin olmaması gibi unsurlar yatırımcıların ALTIN S1 sertifikasına yönelmesini sağlıyor.

ALTIN S1 SERTİFİKASINDAKİ ALTINLAR HANGİ AYARDA?

ALTIN S1 sertifikası ile edinilen altınlar 0,995 saflığında olup her sertifika 0,01 gram altın olarak satılıyor. Yani 100 sertifika alarak 1 gram altın sahibi olunabiliyor.

PİYASADA NE KADAR ALTIN SERTİFİKASI VAR?

2022 yılında yapılan halka arzla birlikte 500 milyon adet sertifika piyasaya sunuldu. Bu 500 milyon sertifikanın toplamı ise 5 ton altına denk geliyor.

SERTİFİKA NASIL ALINIYOR?

ALTIN S1 sertifikası borsa üzerinden işlem görüyor ve aracı kurumların yatırım hesapları aracılığıyla alınıp satılabiliyor.

FİZİKİ OLARAK NASIL ALINIYOR?

Eğer talep edilirse, sertifika ile temsil edilen altınlar fiziki olarak teslim edilebiliyor. Ancak her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gram ve 50 gram üzeri için 10 gram katları şeklinde belirlenmişken, günlük fiziki dönüşüm miktarı azami 1 kilogram olarak belirleniyor.

FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞÜM NASIL TALEP EDİLİYOR?

Fiziki altına dönüşüm, Darphane merkezine gitmekle ya da aracı kuruma bildirim yapmakla gerçekleşebiliyor. Ayrıca adrese teslim için ekstra bir ücret talep ediliyor.

PİYASA ŞARTLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

ALTIN S1 sertifikasının fiyatı, fiziki ya da kayıtdışı altın fiyatlarını aştığı için alım-satım yapılırken piyasa koşullarının ve sertifika fiyatlarındaki olası düşüş risklerinin dikkate alınması gerektiği uyarısı yapılıyor. Kar ve zarar bilinciyle işlem yapmak, yatırımcıların menfaatine olacaktır.