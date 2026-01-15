YHT Bilet Fiyatlarında Tarihi Zam Oranı Açıklandı

Yeni tarifeye göre Ankara–İstanbul hattındaki bilet ücreti 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi. Bunun yanı sıra, en yüksek bilet fiyatı 1.500 TL olarak Eskişehir–Sivas hattında belirlendi. Diğer hatlarda ise güncellenen ücretler, Ulaştırma Bakanlığı’nın duyurusuna göre şu şekilde belirlendi: Eskişehir–Sakarya hattında bilet ücreti 565 TL, Eskişehir–Ankara’da 480 TL, Eskişehir–İstanbul’da 600 TL ve Eskişehir–Konya’da 665 TL olarak tespit edildi.

ORTALAMA ZAM ORANI

Ulaştırma Bakanlığı, yapılan düzenlemenin ortalama %19,23 oranında bir zam içerdiğini açıkladı.