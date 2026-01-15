TÜSİAD’da Ozan Diren Dönemi Başlıyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapıldı.

YENİ BAŞKAN OZAN DİREN

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, 2026-2027 dönemi için yeni başkan olarak seçildi.

TURAN: “BEN BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUYUM”

Görevini devreden Orhan Turan, konuşmasında Cumhuriyet’in sunduğu fırsat eşitliği anlayışına dikkat çekerek, “Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Mütevazı bir ailenin imkanlarıyla büyüdüm. Benim de milyonlarca çocuğun olduğu gibi Cumhuriyet’im vardı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iş dünyasının düşünme, tartışma ve yönlendirme sorumluluğuna sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini pekiştirdi.

NAZIM HİKMET’İN DİZELERİYLE VEDA

Orhan Turan, konuşmasını Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine” dizeleriyle sonlandırdı. “Bugün bir görevi bırakıyorum ama bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz” şeklinde belirtti.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Genel Kurul’da Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil-yedek üyeleri belirlendi. Ozan Diren’in listesinde yer alan isimler arasında Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal bulunuyor.