Yeni Nesil Hemostatik Ajan: Kanamayı Ani Durdurma İmkanı

Ciddi kan kaybının çatışma nedeniyle yaşanan ölümlerde başlıca sebeplerden biri olarak kalması üzerine, KAIST isimli firma yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Yapılan araştırmada, yaraya doğrudan uygulandığında 1 saniye içerisinde kanamayı durduran toz formatındaki yeni nesil hemostatik ajan üretildi. Bilim insanları, bu buluşun savaş alanında hayat kurtaran önemli bir adım olabileceğini vurguluyor.

YARAYA ANLIK MÜDAHALE

KAIST’in açıklamalarına göre, söz konusu malzeme yaraya temas ettiğinde güçlü bir hidrojel bariyere dönüşerek kan akışını neredeyse anında durduruyor. Derin, düzensiz ya da kritik bölgelerdeki yaralarda bile hızlı etkiler gösteren bu teknoloji, afet bölgelerinde ve muharebe alanlarında kullanılmak üzere optimize edildi. Ayrıca, uzun süreli depolamada bozulmaması sayesinde acil sağlık ekiplerince hızlıca devreye alınabiliyor.

MEVCUT ÜRÜNLERİN DEZAVANTAJLARI

Şu an piyasada var olan ped veya yama şeklindeki hemostatik ürünler, düz yüzeyler için uygun olduğundan derin ve düzensiz yaralarda etkisi azalıyor. Isı ve neme karşı hassas olmaları, zorlu koşullarda saklanmalarını zor hale getiriyor. Yeni geliştirilen toz formundaki bu ajan, karmaşık şekilli yaralara uygulanabilmesi ile mevcut dezavantajları bertaraf ediyor. Eski tip toz hemostatikler ise yalnızca kanı emerek tampon görevi gördüklerinden sınırlı bir etki alanına sahipti.

İYONİK REAKSİYONLAR KULLANILDI

Araştırmacılar “AGCL tozu” olarak adlandırdıkları materyali, kalsiyum ile etkileşime girerek ultra hızlı jel oluşumunu sağlayan doğal maddeler ile kan elemanlarına bağlanan kitosanı bir araya getirerek geliştirdi. Kandaki kalsiyum gibi katyonlarla temas ettiğinde, yaklaşık 1 saniyede jel fazına geçerek yarayı kapatıyor ve kanamayı durduruyor.

EMİLİM VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

AGCL tozu, üç boyutlu yapısıyla kendi ağırlığının yüzde 725’ine denk gelen sıvıyı emebiliyor. Aşırı kanama ve yüksek basınç altında bile etkinliğini koruduğu belirtiliyor. Ürünün yapışma gücü ise mevcut ticari ürünlere göre daha yüksek olup, elle basınç uygulanmasına dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Tamamen doğal kaynaklı malzemelerden üretilen bu toz, %99’un üzerinde hücre canlılığı ve %99,9 antibakteriyel etki gösteriyor. Yapılan hayvan deneyleri, hızlı iyileşme sürecini ve kolajen ile damar oluşumunu desteklediğini ortaya koyuyor.

SAHADAN AMELİYATHANEYE GEÇİŞ

Model cerrahi karaciğer yaralanmaları üzerinde yapılan testlerde, kanama miktarının ve kanamanın durma süresinin ticari ürünlere kıyasla belirgin bir şekilde azaldığı gözlemlendi. Ayrıca, karaciğer fonksiyonlarının ameliyat sonrası iki hafta içinde normale döndüğü kaydedildi. Oda sıcaklığında ve yüksek nemli ortamlarda iki yıl boyunca performansını koruyabilen bu ürün, başlangıçta savunma amaçlı olarak geliştirilmiş olmasına rağmen, afet bölgeleri, gelişmekte olan ülkeler ve acil tıp birimleri gibi çeşitli alanlarda geniş bir uygulama potansiyeline sahip.