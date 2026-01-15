Temassız Ödeme Limitleri 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

temassiz-odeme-limitleri-2-bin-500-liraya-yukseldi

Temassız Ödeme Kolaylığı 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

Kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları için temassız ödeme limitleri 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu değişiklik ile birlikte limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselerek yüzde 66,66 oranında bir artış sağlandı. Koronavirüs sürecinde temassız işlem talebinin artmasıyla birlikte, teknolojik gelişmeler sayesinde bu ödeme yöntemi yaygınlaşmaya başladı.

DÜŞÜK LIMITLERİN NEDENİ

Temassız ödeme limitlerinin bilerek düşük tutulması, kullanıcıların güvenliğini artırmak adına gerçekleştiriliyor. Daha önce bazı durumlarda POS cihazları aracılığıyla kişilerin çanta veya cüzdanlarına yakın konumda bulunanlar yasa dışı ödemeler alabiliyordu. Bu tür olumsuz durumların önüne geçebilmek için temassız limitleri 2 bin 500 lira seviyesinde tutuluyor.

KULLANIM KOŞULLARI

Temassız ödemenin avantajlarından yararlanmak isteyenler, kredi ya da banka kartında bu özelliğin mevcut olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’a Soğuk Hava Dalgası Geliyor

MGM ve İBB'nin hava raporuna göre, yeni haftada batıda sıcaklık 4-6 derece artacak, doğuda ise 3-5 derece düşecek.
Gündem

YHT Bilet Fiyatlarında Tarihi Zam Oranı Açıklandı

Ulaştırma Bakanlığı, Yüksek Hızlı Tren bilet tarifelerini %19,23 oranında artırarak Ankara-İstanbul seferinin bilet fiyatını 930 TL’ye çıkardı.
Gündem

Yeni Nesil Hemostatik Ajan: Kanamayı Ani Durdurma İmkanı

Güney Kore'deki KAIST ekibi, çatışma ve afet alanlarında kullanılmak üzere, 1 saniyede kanamayı durduran yeni bir hemostatik toz geliştirdi.
Gündem

TÜSİAD’da Ozan Diren Dönemi Başlıyor

TÜSİAD Genel Kurulu'nda Orhan Turan, başkanlık görevini Ozan Diren'e devretti. Turan, konuşmasında Cumhuriyet'e dikkat çekerek Nazım Hikmet'in sözleriyle veda etti.
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki YPG sorununa dikkat çekerek, bu yılın sorunları çözeceği mesajını verdi. Ayrıca, İran'daki krizin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.