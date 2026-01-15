Temassız Ödeme Limitleri 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

Temassız Ödeme Kolaylığı 2 Bin 500 Liraya Yükseldi

Kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları için temassız ödeme limitleri 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu değişiklik ile birlikte limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselerek yüzde 66,66 oranında bir artış sağlandı. Koronavirüs sürecinde temassız işlem talebinin artmasıyla birlikte, teknolojik gelişmeler sayesinde bu ödeme yöntemi yaygınlaşmaya başladı.

DÜŞÜK LIMITLERİN NEDENİ

Temassız ödeme limitlerinin bilerek düşük tutulması, kullanıcıların güvenliğini artırmak adına gerçekleştiriliyor. Daha önce bazı durumlarda POS cihazları aracılığıyla kişilerin çanta veya cüzdanlarına yakın konumda bulunanlar yasa dışı ödemeler alabiliyordu. Bu tür olumsuz durumların önüne geçebilmek için temassız limitleri 2 bin 500 lira seviyesinde tutuluyor.

KULLANIM KOŞULLARI

Temassız ödemenin avantajlarından yararlanmak isteyenler, kredi ya da banka kartında bu özelliğin mevcut olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebiliyor.