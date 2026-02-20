Altın Ve Gümüş Fiyatları Düşüş Yaşıyor

Altın, ons başına 5 bin doların altına gerileyerek yatırımcıların jeopolitik tehditler ve Federal Rezerv’in politikalarını değerlendirdiği bir süreçte zayıf bir performans sergiliyor. ABD Başkanı’nın nükleer anlaşmadaki gelişmeler için belirlediği 10-15 günlük sürede, ABD ve İran arasındaki gerilim artış gösterirken, ülke, 2003 Irak işgalinden bu yana Orta Doğu’daki en büyük askeri gücünü konuşlandırmış durumda. Ayrıca, Federal Rezerv yetkilisi Stephen Miran, beklenmedik şekilde güçlü gelen ekonomik verileri baz alarak bu yıl için faiz indirim beklentilerini aşağı çekti. Bununla birlikte, ilk işsizlik başvurularının 206 bine düşmesi, işgücü piyasasının güçlü duruşunu gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bugün açıklanacak PCE verilerini merakla bekliyor. Ocak ayındaki FOMC tutanakları, politika yapıcılar arasında faiz oranları konusunda görüş ayrılıklarının olduğunu ve bazı yetkililerin yüksek enflasyonun devam etmesi durumunda faiz artışlarına açık olduklarını ortaya koydu. Asya’daki fiziksel talep ise Ay Yeni Yılı’nın etkisiyle mevsimsel olarak zayıf kalmaya devam ediyor. Bu mihraklar altında, altının haftalık olarak hafif bir kayıp yaşaması bekleniyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 5 bin 2 dolardan başlangıç yaparken, gün içinde en düşük 4 bin 982 dolar, en yüksek ise 5 bin 14 dolar olarak kaydedildi. Şu anda işlem gören fiyat 4 bin 994 dolar seviyelerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 6 bin 376 liradan başlamış olup, gün içerisinde 6 bin 375 lira en düşük, 6 bin 526 lira en yüksek seviyelerini gördü. Güncel işlem fiyatı ise 7 bin 40 lira olarak belirlendi.

GÜMÜŞ FİYATLARI SATIŞ TRENDİNDE

Gümüş fiyatları, artan jeopolitik gerginlikler ve Asya’daki düşen işlem hacimleri nedeniyle ons başına 78 doların üzerinde kalmasına rağmen, gün içinde satış yönlü bir seyir izlemekte. Son FOMC toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranları konusunda görüş ayrılıkları olduğunu ve bazı yetkililerin yüksek enflasyonun devamı halinde ek faiz artışlarının gerekli olabileceğini ortaya koydu.

ONS GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş, güne 78,43 dolardan başlarken, gün içindeki en düşük fiyat 77,45 dolar, en yüksek fiyatı ise 78,76 dolar olarak kaydedildi. Şu anki işlem seviyesi 78,05 dolar.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram gümüş, güne 110,4 liradan başlangıç yaptı. Gün boyu 109,11 lira en düşük, 110,88 lira en yüksek seviyelerini gördü. Şu anda işlem gören gram gümüş fiyatı 109,89 lira.