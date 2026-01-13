Altın ve Gümüş Fiyatları Rekor Seviyelere Yaklaşıyor

Altın fiyatları, Fed’in belirsizlikleri ve İran’daki artan huzursuzluk ortamı ile güvenli liman talebinin etkisiyle önceki seansta ulaşmış olduğu rekor yüksek seviyeler civarında istikrar kazanıyor. Güncel fiyatlar, ons başına 4 bin 600 dolar seviyelerinde dolaşıyor. ABD’de savcılar, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında geçen Haziran ayındaki ifadesi nedeniyle bir cezai soruşturma başlattı; Powell, bu durumu ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i faiz oranlarını düşürmesi yönündeki bir zorlama çabası olarak değerlendirmişti. Bu bağlamda, yatırımcılar Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelere uygulayacağı yüzde 25 gümrük vergisi kararını gözden geçiriyor; Trump, protestoların yoğun olduğu bu dönemde ülkedeki baskıyı artırıyor ve askeri müdahale tehdidinde bulunuyor.

POLİTİKA YÖNÜ BELİRLENİYOR

Dikkatler şimdi, Fed’in politika yönüne dair daha net sinyaller sunabilecek olan bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Bu rapor, Cuma günü açıklanan ve işgücü piyasasının zayıfladığını gösteren Aralık ayı iş verilerinin ardından kayda değer bir önem taşıyor. Fed’in bu ayın sonunda faiz oranlarını sabit tutması öngörülürken, yatırımcılar yıl içinde iki ayrı faiz indiriminin olasılığını da göz önünde bulunduruyor. ABD’nin İran ile ticaret yapan ülkelere ek gümrük vergisi getirme kararı, Danimarka’nın Grönland’ı satma hususunda baskı altına alınması nedeniyle altın fiyatlarına alım getiriyor.

ONS ALTINA YÜKSELİŞ

Ons altın, güne 4 bin 594 dolardan başlıyor. Gün içerisinde en düşük 4 bin 575 dolar, en yüksek ise 4 bin 605 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 4 bin 597 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK

Gram altın ise güne 6 bin 367 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 347 lira, en yüksek de 6 bin 388 lira seviyeleri kaydedildi. Hali hazırda 6 bin 381 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş, ons başına 86 doların üzerinde kalarak rekor seviyelere yakın bir seyir izliyor. Altınla paralel gelişmeler gösteren gümüş, yükselişini sürdürüyor.

ONS GÜMÜŞTE DEĞİŞİM

Ons gümüş, güne 85,17 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 83,43 dolar, en yüksek de 86,02 dolar seviyelerine ulaşıldı. Şu anda 85,81 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, güne 117,9 liradan başlıyor. Gün içinde en düşük 115,5 lira, en yüksek de 119,1 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 118,8 liradan alıcı buluyor.