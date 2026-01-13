Motorin Fiyatlarına Yine Zam Geldi: Yeni Rakamlar Açıklandı

DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMA AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLİYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve İran’da yaşanan gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıma gösteriyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldığı bildiriliyor.

MOTORİN FİYATLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 54 lira 80 kuruşa, İzmir’de 56 lira 10 kuruşa ve Ankara’da ise 55 lira 90 kuruşa yükselmiş durumda. Bu fiyat değişiklikleri, akaryakıt kullanıcılarının bütçesini etkileyebiliyor.

