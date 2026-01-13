Trump’tan İran’a Yeni Yaptırım Açıklaması

İran’daki protestolar süreklilik kazanarak artış gösteriyor. Son iki haftadır devam eden gösterilerde İran İnsan Hakları Aktivistleri, ölü sayısının 646’ya ulaştığını bildiriyor. Raporlara göre, 10 bin 721 kişi gözaltına alındı. Ülkenin 31 eyaletine yayılan protestolarda 9’u çocuk olmak üzere toplam 505 eylemci, emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca, gösteriler sırasında 7 başka kişi hayatını kaybetti.

PROTESTOLARDA REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA

Protestoların 16. gününde, bu sefer rejim destekçileri sokaklarda boy gösterdi. Binlerce kişi, başkent Tahran ve ülkenin farklı bölgelerinde toplandı. Protestolardan dolayı İsrail ve ABD’yi suçlayan rejim yanlıları, “İsrail’e ölüm” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bafher Galiban, yaptığı açıklamada, “Teröristlere karşı savaş halindeyiz” ifadesini kullandı ve İran’a yönelik bir saldırı durumda ABD Başkanı’na “unutamayacağı bir ders verilecek” şeklinde tehditte bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, 8 Ocak’tan bu yana kesik olan internet erişiminin güvenlik güçlerinin koordinesinde yeniden sağlanacağını açıkladı ve Trump’ın askeri müdahale tehdidi hakkında, “İran savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır” dedi.

TRUMP’TAN YENİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, İran ile işbirliği yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25 artırma kararı aldığını duyurdu. Trump, bu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, “kesin ve nihai” olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY’DAN ASKERİ SEÇENEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini, ancak diplomasiyi tercih ettiğini söyledi. Amerikan yetkilileri, gösterileri dikkatle izlediklerini, tüm seçeneklerin masada bulunduğunu ifade etti. Sözcü, “Başkan Trump, her zaman tüm seçeneklerini masada tutmaktadır. Hava saldırıları, masada bulunan seçeneklerden biridir, ancak diplomasi siempre başkanın önceliği” değerlendirmesini yaptı.

ABD’DEN İRAN’DAKİ VATANDAŞLARA UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşlarına Türkiye ya da Ermenistan üzerinden karayoluyla geçmeyi düşünmelerini önerdi.

İSRAİL: YÜKSEK TEYAKKUZDAYIZ

İsrail ordusu, İran’daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, ülke içindeki durumu yakından izlediklerini belirtti. IDF Sözcüsü, “IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir” dedi.

REŞT’TE 300’DEN FAZLA DÜKKAN YANDI

İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde gösterilerde 300’den fazla dükkanın ateşe verildiğini bildirdi. Bölgedeki itfaiye ekipleri hala soğutma çalışması yaparken, Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı’nı yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

İran’daki gösteriler, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik sorunlar sonucu Tahran Büyük Çarşı’da başlamış ve hızla yayılmıştı. Protestolar sonucunda resmi ölü sayısı ve yaralananlara dair açıklamalarda bulunulmadı; ancak raporlara göre, toplam 544 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP’TAN TEHDİT AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, İran’ın kırmızı çizgisini “aşmaya başladığını” öne sürerek, Tahran yönetimi hakkında “ne zaman, nerede ya da nasıl hareket edecekleri” konusunda kesin yorumda bulunmayacağını söyledi. İranlı yöneticilerin “şiddet yoluyla yönetim sağladığı” değerlendirmesinde bulunan Trump, “Ordu da bunu inceliyor ve masada güçlü seçeneklerimiz var” dedi.