Rodriguez’den Trump’a Wikipedia Üzerinden Tepki

Rodriguez, Wikipedia Üzerinden Gelen Tepkilere Cevap Verdi

Devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, Rodriguez, Wikipedia’da Venezuela’yı hedef alan içeriklere karşı duruş sergiledi. “Buradan Venezuela’nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela’da kimin yönettiğine dair Wikipedia’da bazı karikatürler gördüm. Venezuela’yı yöneten bir hükümet var.” diyen Rodriguez, eleştirilerini isim vermeden Trump’a da yöneltti.

Uluslararası Hakları Koruyacaklarına Dikkat Çekti

Rodriguez, ülkesinin haklarının uluslararası hukuk çerçevesinde korunacağını belirtirken, aynı zamanda Venezuela’ya saygı gösterilmesini talep etti.

Trump’ın Kendini Tanımlaması Tartışma Yarattı

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini “Venezuela’nın başkan vekili” olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı’nın, Wikipedia sayfasının değiştirilmiş bir örneğini paylaşması, “ABD’yi ben yönetiyorum” ifadesine göndermede bulunmak olarak algılandı.

Meclis’te Yemin Etti

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırıları gerçekleştirmesiyle eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından, yardımcısı Rodriguez 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti. Rodriguez, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı’mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” sözleriyle durumu değerlendirmişti.

