Dolar Endeksi: Fed Politikaları Ve Trump Etkisi

DOLAR ENDEKSİ İSTİKRAR KAZANDI

Dolar endeksi, yatırımcıların Federal Rezerv’in politikalarıyla ilgili ipuçları aramasıyla birlikte, geçtiğimiz seansta yaşanan baskının ardından 99 civarında stabil hale geldi. Piyasaların, bu yıl içerisinde Haziran ayından itibaren iki faiz indirimi beklemeye devam etmesine karşın, enflasyonda beklenmedik bir artış yaşanması, merkez bankasının gevşeme alanını kısıtlayabiliyor. Geçen haftaki tarım dışı istihdam raporunun, Aralık ayı iş büyümesini beklenenden daha düşük göstermesi, Fed politikası açısından daha güvercin bir görünüm oluşturarak yatırımcıların dikkatini çekti.

KARAR BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yasallığını belirleyecek olan ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararını da beklemekte; bu kararın Çarşamba günü açıklanması öngörülüyor. Bunun yanı sıra delta, federal savcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ı bir bina yenileme projesine dair Kongre’ye verdiği ifade nedeniyle yargılama riski ile tehdit etmesi üzerine, Pazartesi günü zayıfladı. Bu durum, merkez bankasının bağımsızlığına dair oluşan endişeleri artırdı.

DOLAR FİYATLARI NE DURUMDA?

Dolar, güne 43,1113 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde 43,1079 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, en yüksek 43,1586 lira seviyesini de gördü. Şu anda 43,1528 liradan işlem görüyor.