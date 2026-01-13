En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olacak

En düşük emekli maaşında yeni düzenleme yapılacak. Meclis’e sunulan teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirleniyor. Bu teklifle, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor. Yeni düzenlemenin 2026 yılı bütçesine 110,2 milyar lira maliyet getireceği öngörülüyor. Halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyor. Ancak, yeni düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye yükselebileceği belirtiliyor. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili yeni bir formüle dair detayların da gündeme geldiği öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ORANTISIZLIK ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; EYT düzenlemesi, ödenmeyen primler, çalışan ve emekli sayısı arasındaki dengesizlik, kayıt dışı istihdam gibi nedenler nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması gündemde. En düşük emekli maaşındaki artışlara dair düzenlemelerin yapılması, daha fazla prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenler arasındaki farkın kapanmasının, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdığı vurgulanıyor.

AK PARTİ’DEN YENİ DEĞERLENDİRMELER

AK Parti’de sosyal güvenlik sisteminin baştan sona ele alınacağı ve tartışmalı konularda yeni adımların atılacağı bilgisi öne çıkıyor. AK Parti kurmayları, “Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,6 çalışan var. Bu hâliyle sistemin döndürülmesi çok zor” değerlendirmesinde bulunuyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI HAYATA GEÇİRİLİYOR

Öte yandan, son günlerde ‘vatandaşlık maaşı’ konusu da gündemde sıkça yer bulmuş durumda. Hükümet, sosyal yardımların etkinliğini artırmak, daha kapsayıcı hale getirmek ve destekleri aile odaklı uygulamak için hazırlık yapıldığına dair bilgiler gelmekte. İlk etapta kamuoyunda ‘vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin Haziran ayında pilot olarak hayata geçirileceği ve bu modelin en düşük emekli maaşı alanları da kapsayacağı belirtiliyor.