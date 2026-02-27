Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Dördüncü Haftalık Yükseliş

Altın, ons başına 5 bin 200 dolar civarında kıymet kazanarak, yatırımcıların ABD’nin ticaret politikası ve jeopolitik riskleri değerlendirmesiyle üst üste dördüncü haftalık artışına doğru ilerliyor. ABD Başkanı’nın yeni uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk küresel gümrük vergileri, bu hafta devreye girdi. Yüksek Mahkeme’nin daha kapsamlı vergilerle ilgili kararı neticesinde bazı ülkeler için bu oranın yüzde 15’e kadar çıkma potansiyeli olduğu belirtiliyor. Diğer yandan, Washington ile Tahran, Perşembe günü kaydedilen ilerlemelerin ışığında, önümüzdeki hafta müzakerelere devam etmeye hazırlandıkları vurgulanıyor, bu durum daha fazla diplomasiye kapı açıyor; ancak bir yetkilinin ifadesine göre, bazı Amerikalıların hayal kırıklığına uğradığı kaydediliyor.

YATIRIMCILAR FED SINYALLERİNİ İZLİYOR

Para politikası alanında ise, yatırımcılar Fed’den gelecek sinyalleri yakından takip ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmesi durumunda olası faiz indirimlerinden bahsederken, Vali Stephen Miran, 2026’da 1 puanlık bir indirimi desteklediğini ifade ediyor. Bununla birlikte, Haziran ayına kadar faiz indirimi olasılığı yüzde 50’ye gerileyerek, yıl sonuna kadar üçüncü bir indirim beklentisini neredeyse ortadan kaldırmış durumda.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, güne 5 bin 197 dolardan başladı. Gün içinde gördüğü en düşük seviye 5 bin 167 dolar olurken, en yüksek seviye ise 5 bin 200 dolara kadar çıktı. Şu an itibarıyla 5 bin 185 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTININ SEYİR HÂLİ

Gram altın, güne 7 bin 332 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 7 bin 302 lira, en yüksek ise 7 bin 348 lira seviyesine ulaştı. Şu an 7 bin 329 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gümüş, ons başına 90 dolara doğru yaklaşık yüzde 2 oranında artış gerçekleştirerek, ABD’nin gümrük vergisi belirsizlikleri ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle üst üste ikinci haftalık kazancını hedefliyor. Jeopolitik alanda ise ABD ve İran, Perşembe günü Cenevre’de yapılan görüşmelerde elde edilen ilerleme sonrası nükleer müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar.

ONS GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş, güne 88,85 dolardan başladı. Gün içinde en düşük seviyesi 87,82 dolar, en yüksek seviyesi ise 90,09 dolar olarak kaydedildi. Şu anda 89,77 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, güne 124,98 liradan başlamıştı. Gün içinde en düşük 123,55 lira, en yüksek 126,71 lira seviyeleri gözlemlendi. Şu an 126,29 liradan alıcı buluyor.