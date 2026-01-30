Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Sert Düşüş Gerçekleşti

altin-ve-gumus-fiyatlarinda-sert-dusus-gerceklesti

Haftanın başındaki dört gün boyunca sert bir yükseliş yaşayan altın ve gümüş, ABD Başkanı’nın Fed’in yeni başkanı olarak Kevin Warsh’ı aday göstereceğini açıklamasının ardından değer kaybetmeye başladı. Önceki gün 5 bin 600 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, bugün 5 bin doların altına gerileyerek 4 bin 990 dolar civarına düştü. Bu ani değer kaybı, piyasalardan yaklaşık 2,5 trilyon doların silinmesine yol açarak, bu tutar kripto paraların toplam piyasa değeriyle eşleşiyor.

GRAM ALTINDAKİ DALGALANMA

Grams altın, güne 7 bin 531 liradan başlarken, gün içerisinde 6 bin 914 liraya kadar düştü. Şu anda saat 20.00 itibarıyla 6 bin 950 lira seviyelerinde işlem görmekte. Trump’ın Fed Başkanlığı atama açıklamasının hemen ardından, spot altın gün içindeki en düşük seviyesine 4 bin 957,53 dolarla gerileyip, ardından saat 16.30’da ons başına 4 bin 997,39 dolara düşerek yüzde 7,4’lük bir kayıp yaşadı. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 6,1’lik bir düşüşle 5.028 dolara kadar indi.

ANALİZLERE GÖRE SATIŞ DALGASI

Analistler, yaşanan bu satış hareketini kar alma olarak tanımlıyor. Değerli metaller üzerindeki baskının sebeplerinin ise, daha geniş makro ekonomik akışlarla ilişkili farklı etkenlerin birleşimi olabileceği belirtiliyor. Uzmanlardan biri, “İster dolara, ister reel getiri beklentilerine bakalım, bu etkenlerin birleşimi kar realizasyonunu tetiklemeye yardımcı oldu” ifadeleriyle satış dalgasının arka planına dair değerlendirmelerde bulundu.

