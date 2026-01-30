Altın ve Gümüşte Hızlı Düşüş Yaşandı

Haftanın ilk dört günü kaydettiği sert yükselişin ardından altın ve gümüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in başına Kevin Warsh’ı aday göstereceğini duyurmasıyla değer kaybetmeye başladı. Dün 5 bin 600 dolara ulaşarak rekor kıran spor altının ons fiyatı, bugün 5 bin doların altına inerek 4 bin 990 dolar civarında işlem görüyor. Bu ani düşüşle birlikte yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybı yaşandı; bu miktar, kripto paraların toplam piyasa değerine eşdeğer.

GRAM ALTINDAKİ DALGALANMA

Gram altın, güne 7 bin 531 liradan başlamasına rağmen, gün içerisinde en düşük 6 bin 914 liraya kadar düştü. Şu anda, saat 20.00 itibarıyla 6 bin 950 lira seviyesinde işlem görmekte. Trump’ın Fed Başkanlığını atama açıklamasının hemen ardından, spot altın değer kaybına uğrayarak gün içinde 4 bin 957,53 dolara kadar geriledi ve saat 16.30 itibarıyla ons başına 4 bin 997,39 dolara düşerek yüzde 7,4 oranında bir kayıp yaşadı. Şubat ayı teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 6,1 azalarak 5.028 dolara geriledi.

SATIŞ DALGASI VE ETKİLERİ

Analistler, bu kar realizasyonu olarak değerlendirilen satış dalgasının, diğer değerli metaller üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor. Reuters’a göre, Standard Chartered Bank’ın küresel emtia araştırmaları başkanı Suki Cooper, satış dalgasının sebeplerinin Fed Başkanı’nın açıklamasından daha geniş makroekonomik faktörlerin bir birleşimi olabileceğini ifade ederek, “İster dolara, ister reel getiri beklentilerine bakalım, bu etkenlerin birleşimi kar realizasyonunu tetiklemeye yardımcı oldu” değerlendirmesinde bulundu.