Fatih Ürek Hayatını Kaybetti Acı Haber Geldi

Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran ünlü şarkıcı, yapılan başarılı müdahaleler sonucunda hayata döndürüldü. Ancak yoğun bakımda tedavi gören Ürek’ten gelen acı haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. 59 yaşındaki sanatçı, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Dostları, acı haber sonrasında hastaneye akın etti.

FATİH ÜREK’İN HAYATI

Fatih Ürek, Erzurum’da fabrika işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Ürek henüz 1 yaşındayken Bursa’ya göç etti. Genç yaşta Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak çalışmaya başlayan Ürek, 15 yaşında sahne hayatına ilk adımını attı. Tiyatroda 20 yaşına kadar kalan sanatçı, Mahir Canova’dan ders alma fırsatı buldu. Ancak çeşitli nedenlerle tiyatro kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve bir süre mobilyacı da çalıştı. Ses sanatçısı olmaya karar vermesinin ardından hayatı değişen Ürek, Taylan Gazinosu’nda sahne aldı ve ardından İstanbul’a taşındı.

MÜZİK KARİYERİ VE TELEVİZYONDAKİ YERİ

Fatih Ürek, 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle ‘Yaktı Yaktı’ adlı ilk albümünü çıkardı. İki yıl sonra yayımladığı ‘Sen İki Gözümsün’ albümünde pop melodilerine ek olarak klasik şarkılara da yer verdi. 1997 yılında ‘Reyting Hamdi’ programında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak geniş bir kitleye ulaştı. 2008 yılına gelindiğinde, 13 yıl aradan sonra çıkardığı albümdeki ‘Hadi Hadi’ ve ‘Sus’ parçaları, müzik listelerinde uzun süre zirvede kaldı. 2011 yılında reklam filmlerinde de yer alan Ürek, 2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca 2019-2020 yılları arasında ‘Kuaförüm Sensin’ yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak ‘Gelin Görümce’ isimli yarışma programını sundu.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve ardından 30 Ocak 2026’da yaşama veda etti. Bu dönemde onun kaybı, sevenleri ve sanat camiası için derin bir yasa neden oldu.