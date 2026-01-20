Altın ve Gümüş Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor

KÜRESEL PİYASALARDAN ALTIN VE GÜMÜŞE YÖNELİM

Küresel piyasalarda belirsizlik ortamı hızla artarken, yatırımcılar altın ve gümüşe yönelmeye başladı. ABD Başkanı’nın Grönland ile ilgili ifadeleri, Avrupa Birliği ile olan gümrük tarifeleri geriliminin tırmanması ve Merkez Bankası bağımsızlığına dair tartışmalar, değerli metallerin “güvenli liman” olarak tercih edilmesine neden oluyor. Son oturumlarda spot altın, ons başına 4.689,39 dolarlık seviyeye ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Güncel verilere göre altın, 4.682 dolardan işlem görmekte ve Türk lirası cinsinden gram fiyatı 6.515 lira seviyesine çıktı. Gümüşte ise kar satışları ön planda.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Gümüş fiyatları, gün içinde dikkat çeken dalgalanmalar yaşadı. Spot gümüş, 94,72 dolara ulaştıktan sonra kar satışlarıyla yüzde 1,4 oranında gerileyerek 93,33 dolara düştü. Ancak gümüş, ocak ayı başından itibaren yüzde 31’lik bir artış kaydetmeyi başardı.

PİYASALARDA TRUMP-AB ETKİSİ

Piyasalardaki izlenim, Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa Birliği ile yaşadığı gerginlikten etkileniyor. Analistler, gümrük tarifelerine dair sert söylemlerin devam etmesi halinde altının 4.700 doları geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Olası bir uzlaşı durumunun ise risk primini düşürebileceği ifade ediliyor. Trump yönetimi, Grönland’ın satın alınmasına karşı çıkan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin de dahil olduğu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10, haziran ayından itibaren ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Avrupa’da misilleme seçenekleri masaya yatırılıyor.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI FİYATLARA DESTEK OLDU

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair artan tartışmalardan da destek bulmaya devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın Fed Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine dair bir davayı incelemesi beklenmekte. Piyasalar, Merkez Bankası’nın 27-28 Ocak tarihlerindeki toplantısında faizleri sabit tutacağına dair beklenti içinde. Düşük faiz ortamlarında, faiz getirisi olmayan altın genellikle daha iyi bir performans sergiliyor.

BÜYÜK BANKALARDAN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

LBMA tarafından yapılan 2026 Değerli Metaller Tahmin Anketi, küresel belirsizlikler nedeniyle altının 4.950 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. UBS, önümüzdeki dönemlerde 5.000 dolarlık seviyenin mümkün olabileceğini belirtirken, BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü benzer bir değerlendirme yapıyor. Bank of America Baş Yatırım Stratejisti ise, finansal genişleme ve likidite artışı ile altının orta-uzun vadede 6.000 doları aşabileceği iddiasında bulunuyor. Ancak bu boğa senaryosu için en büyük riskin Doğu Asya para birimlerinde yaşanabilecek ani değerlenme olduğu ifade ediliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE GERİ ÇEKİLME

Altın ve gümüş yükselirken, diğer değerli metallerde düşüş gözlemleniyor. Spot platin, yüzde 1,8 değer kaybederek 2.331 dolara, paladyum ise yüzde 2’lik bir kayıpla 1.804 dolara geriledi. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ihtimalleri ve para politikası belirsizlikleri devam ettikçe, piyasalarda güvenli liman arayışının sürmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.509,01 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.813,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.625,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.920,49 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 107.630,38 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.681,93 dolar