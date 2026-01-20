Braga, Demir Ege Tıknaz İçin Anlaşma Sağladı Trabzonspor Norveçli Golcü İçin Geri Sayıma Geçti Fenerbahçe Mateta İçin Resmi Temaslara Başlayacak Galatasaray Noa Lang’ı Napoli’den Kiraladı

Braga, Beşiktaş’ın orta saha futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz temsilcisi, siyah-beyazlı kulübe 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR’DAN KARLSBAKK HAMLESİ

Trabzonspor, Norveçli golcü Daniel Karlsbakk ile 4.5 yıllık sözleşme için anlaşma sağlamak üzere geri sayımda bulunuyor. Bordo-mavililer, futbolcunun kulübü Sarpsborg ile yaşanan küçük pürüzleri çözmek için çalışmalara devam ediyor.

FENERBAHÇE İNGİLTERE’DE TRANSFER PEŞİNDE

Fenerbahçe, golcü arayışında rotasını İngiltere’ye çevirerek Crystal Palace’ın yıldızı Mateta ile görüşmelere başlayacak. 28 yaşındaki santrfor için bu hafta resmi temasların başlaması planlanıyor. İngiliz kulübünün 40 milyon euro bonservis istediği, sarı-lacivertlilerin ise 35 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor.

SARYLACİVERTLİLER NAPOLİ’DEN LANG’I KİRALADI

Galatasaray, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang’ı Napoli’den 2 milyon euro karşılığında kiralama anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında 28 milyon euro tutarında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu yer alıyor. Lang, yarım sezon için 1.4 milyon euro ücret alacak.