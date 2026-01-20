Uyuşturucu Operasyonları Kapsamında 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Narkokapan İzmir operasyonunda İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “İster suç örgütü elebaşısı olsun ister torbacı, ünlü olsun ya da olmasın, bu suça bulaşan herkesle ülkemiz ve insanlık adına mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 43 bin 524 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Bu kabine döneminde tutuklanan toplam kişi sayısının ise 100 bin 509’a ulaştığının altını çizerek, toplamda 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

NARKOKAPAN İZMİR OPERASYONU

Yerlikaya, Narkokapan İzmir operasyonunda hava ve deniz unsurlarının destek verdiğini, 4 bin 500 polisin görev aldığını ve 14 ilde 608 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını kaydetti. Operasyonlarda yakalanan sokak satıcılarının tutuklanma oranının yüzde 95 olduğunu ifade etti. Ayrıca, bugüne kadar 357 uyuşturucu suç örgütünün çökertildiğini, bu örgütlerden 46’sının uluslararası niteliği bulunduğunu söyledi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 136 yabancı şüphelinin Türkiye’de yakalandığını, 120 şüphelinin ise iadesinin gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan rakamların “tarihi nitelikte” olduğunun altını çizdi.

SURİYE VE DEZENFORMASYON UYARISI

Yerlikaya, Suriye’deki gelişmelerin ve sınır hattındaki hareketliliğin tüm kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini belirterek, provokasyonlara ve algı operasyonlarına asla izin verilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve paniğe yol açan paylaşımlara karşı siber suç birimlerinin çalışmalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.