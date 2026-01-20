Galatasaray Orta Sahaya İki Transfer Hedefliyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile yapacağı maça hazırlanan Galatasaray, aynı zamanda transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanat pozisyonuna takviye amacıyla Noa Lang ile ilgilenen Galatasaray, bu transferi tamamlamak üzere olduğu bilgisi ulaşıyor.

ALTERNATİFLER EDERSEN VE GUEYE

Galatasaray, orta saha için Atalanta’dan Ederson ya da Villarreal’den Pape Gueye’yi gündemine almış durumda. Oyuncuların Galatasaray’a transfer olmaya istekli olduğu ve kulüplerle yapılan görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, bu pozisyona yapılacak transfer için önemli bir bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu kaydediliyor. Her iki oyuncunun da 28 Ocak’tan önce kulüplerinden ayrılmasına onay verilmediği ve transferin, oyuncuların şartları ile teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerine bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

EDERSON’UN PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta’nın formasını giyen Ederson, toplamda 22 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 2022 yılında Atalanta’ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Salernitana, Corinthians, Cruzeiro ve Desportivo takımlarında da mücadele etti.