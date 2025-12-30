Altın Ve Gümüş Piyasalarında Dikkat Çekici Gelişmeler

Altın fiyatları, kar elde etme amaçlı işlemler sebebiyle yüzde 4’ün üzerinde bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 369 doları aşmayı başardı. Pazartesi günü gerçekleşen satış dalgası, değerli metalin Ekim ayından bu yana en büyük günlük kaybını yaşadığı ve bu yıl içinde tek bir günde gözlemlenen fazla düşüşlerden biri oldu. Devam eden jeopolitik belirsizlik, güvenli liman talebini artırarak daha fazla kaybın önüne geçti. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen barış görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı’nın, ülkesi üzerinde süregelen saldırılar sonrası müzakerelerdeki tutumunu gözden geçireceğini bildirmesiyle daha fazla belirsizlik kazandı. Ayrıca, nükleer silahların yeniden yapılandırılmasının devam etmesi durumunda İran’a saldırılar olabileceği uyarısı yapıldığı bildirildi.

ONS ALTIN DURUMU

Ons altın, güne 4 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 323 dolar ile en yüksek 4 bin 369 dolarlık seviyeler görüldü. Şu anda altın, 4 bin 366 dolardan işlemde.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, 5 bin 982 liradan güne giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 5 bin 969 lirayı ve en yüksek 6 bin 33 lirayı gördü. Şu an ise 6 bin 27 liradan alım satım yapılmakta.

GÜMÜŞTEKİ HAREKETLİLİK

Gümüş, önceki gün kaydedilen yüzde 8’lik düşüşten sonra bugün yaklaşık yüzde 2 oranında artış göstererek 74,6 dolara yükseldi. Bu düşüş, son beş yıl içinde gözlemlenen en sert günlük kaybı olarak kaydedildi ve yatırımcıların agresif kar alma işlemlerinin ardından pozisyon ayarlamalarıyla sonuçlandı. Yeniden toparlanma, ons başına 80 dolar seviyelerini geride bırakan rekor değer kaybının ardından gerçekleşti. Tatil dönemi boyunca azalan likidite, fiyat dalgalanmalarını tetikledi. Pazartesi günü yaşanan satış dalgası, vadeli işlemler piyasasında teminat gerekliliklerinin artırılmasının ardından daha fazla şiddetlendi ve kaldıraçlı yatırımcıların aşırı gerilme sonrası pozisyonlarını azaltmalarına neden oldu.

ONS GÜMÜŞ DÜZENİ

Ons gümüş, güne 72,82 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük değer 71,17 dolar, en yüksek değer ise 74,64 dolar olarak belirlendi. Şu anda gümüş, 74,39 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram gümüş, 100,33 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 98,05 lira ve en yüksek 102,82 lira seviyelerini gördü. Şu an itibarıyla 102,49 liradan alıcı buluyor.