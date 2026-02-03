Altın Ve Gümüş Piyasasında Tersine Dönüş Yaşandı

Altın, üst üste gelen iki seanslık güçlü satışların ardından yatırımcılar tarafından yeniden fırsat olarak değerlendirilerek, ons başına 4 bin 856 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 3’ten fazla bir artış gösterdi. Değerli metal, bir önceki gün yaklaşık yüzde 5 oranında bir kayıp yaşamış ve Cuma günkü düşüşünü devam ettirerek on yılın en büyük düşüşlerinden birini deneyimlemişti. Bu satışlar, ABD Başkanı’nın Kevin Warsh’ı Federal Rezerv Başkanlığı’na aday göstermesiyle başlamış ve piyasalarda daha sıkı bir para politikası olasılığını artırmıştır. Sonuç olarak, altın, güçlü merkez bankası alımları ve artan mali kaygıları nedeniyle yatırımcıların fiziki varlıklara yönelmesi ile “değer düşürme ticareti” olarak adlandırılan bir sürecin etkisiyle destek bulmuş görünüyor. Küresel belirsizlikler ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler ise altının güvenli bir liman olarak cazibesini arttırıyor.

ADİL DEĞER TAHMİNİ

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önüne alırsanız, bunun potansiyel olarak adil değere yakın bir seviye olduğu yönünde makul bir değerlendirme yapılabilir. Mevcut fiyatlar altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısının başlarındaki seviyelere geri götürüyor. Piyasalar, ABD Başkanı tarafından Warsh’ın aday gösterilmesini nispeten güvenilir biri olarak onayladı ve bu doğrultuda dolar hareket etti. Bu da büyük kıymetli metaller rallisini patlatan iğne gibiydi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ONS ALTINDA DALGALANMA

Ons altın, güne 4 bin 657 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 644 dolar ve en yüksek ise 4 bin 856 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anda 4 bin 815 dolardan işlem görmektedir.

GRAM ALTINDA FİYAT DEĞİŞİMİ

Gram altın, güne 6 bin 509 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek ise 6 bin 789 lira seviyesini gördü. Şu an 6 bin 727 liradan alıcı buluyor.

DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN RECOVERİ

Gümüş, ons başına 83 doların üzerine çıkarak, rekor seviyelerden ortalama değerinin yüzde 40’ından fazlasını yitiren sert iki günlük satış dalgasının hemen ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Gümüş piyasasındaki yapısal arz açığı hatta Çinli spekülatörlerin artan yatırım girişleriyle birlikte yükselişi pekiştirdi.

ONS GÜMÜŞTE FİYAT TAHMİNİ

Ons gümüş, güne 80,07 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,95 dolar ve en yüksek 85,66 dolar seviyeleri görüldü. Şu an 82,74 dolardan işlem görmektedir.

GRAM GÜMÜŞTE FİYAT EŞİKLİĞİ

Gram gümüş, güne 112,06 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 110,60 lira, en yüksek de 119,83 lira seviyesini gördü. Şu anda 115,70 liradan alıcı buluyor.