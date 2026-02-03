Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, ‘Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığa verdiği ifade esnasında aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve burada uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Mika Raun Can’ın bu beyanlarının ardından erkek arkadaşı Batuhan Can da gözaltına alındı. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” demişti. Batuhan Can, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.