DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kaybolan çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

ÇOCUKLARIN KAYBOLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Merkez tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yayımlanan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığı ve kamuoyuna yanıltıcı şekilde sunulduğu ifade edildi. Ayrıca, TÜİK istatistiklerinin yalnızca resmi olarak kayıp bildirimi yapılmış ve daha sonra bulunan çocuklara yönelik olduğu vurgulandı.

KAYIP VE BULUNAMAYAN ÇOCUK SAYISI

Kamu kurumları tarafından “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” ile ilgili yayımlanan bir resmi istatistiğin bulunmadığı aktarıldı. İddiaların, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açık bir şekilde yalanlandığı hatırlatıldı. Ancak buna rağmen, kamuoyunu şartlandırmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımların kasten tekrar yayılma eğiliminde olduğu kaydedildi. Kamuoyunun, bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği önemle belirtildi.