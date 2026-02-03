DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

dmm-turkiye-deki-cocuk-kaybi-iddialarini-yalanladi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kaybolan çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

ÇOCUKLARIN KAYBOLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Merkez tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yayımlanan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bağlamından koparılarak yanlış yorumlandığı ve kamuoyuna yanıltıcı şekilde sunulduğu ifade edildi. Ayrıca, TÜİK istatistiklerinin yalnızca resmi olarak kayıp bildirimi yapılmış ve daha sonra bulunan çocuklara yönelik olduğu vurgulandı.

KAYIP VE BULUNAMAYAN ÇOCUK SAYISI

Kamu kurumları tarafından “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” ile ilgili yayımlanan bir resmi istatistiğin bulunmadığı aktarıldı. İddiaların, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açık bir şekilde yalanlandığı hatırlatıldı. Ancak buna rağmen, kamuoyunu şartlandırmayı amaçlayan dezenformasyon içerikli paylaşımların kasten tekrar yayılma eğiliminde olduğu kaydedildi. Kamuoyunun, bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği önemle belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Hurda Teşvik Yasası, araç sahiplerinin beklentisiyle Şubat 2026'da TBMM Genel Kurulu'na sunulmadı. Düzenleme, 25 yaş üstü araçları hurdaya verenlere sıfır araç alımında vergi muafiyeti sunmayı amaçlıyor.
Gündem

Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

Steam, Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının oyun indirme hızlarını açıkladı. Turknet, 101.1 Mbps ile lider konumunu koruyor, diğer rakiplerinin önünde dikkat çekiyor.
Gündem

Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Taşınmaz ilanlarında doğrulama süreci 1 Şubat'ta başlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot uygulama sonrası 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Epstein İddialarını Araştırıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerdeki "Türkiye'den küçük kızların istismara götürüldüğü" iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlattı. İyi Parti'li Turhan Çömez'in paylaşımı dikkat çekti.
Gündem

Altın Piyasasında Manipülasyon ve Yatırımcı Psikolojisi Etkisi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, altın ve gümüşdeki dalgalı fiyat hareketlerini yorumladı. Manipülasyon olasılığının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.