Altın Ve Gümüş Rekora Yaklaşıyor

Altın fiyatları, Fed’in belirsizlikler ve İran’daki artan huzursuzluk durumunun etkisiyle güvenli liman talebinin artmasına bağlı olarak, önceki seanslarda ulaşılmış olan rekor seviyelere yakın bir istikrar gösterdi. Çarşamba günü ons başına yaklaşık 4 bin 600 dolarda işlem görmekte. ABD savcıları, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında Haziran ayındaki ifadesi nedeniyle bir cezai soruşturma başlattı. Powell, bu durumu ABD Başkanı’nın Fed’i faiz oranlarını düşürmeye zorlama çabası olarak değerlendirmişti.

TRUMP’IN TİCARET KARARI ETKİLİ OLDU

Yatırımcılar, ABD Başkanı’nın İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını analiz ediyor. Bu karar, ülkedeki yaygın protestolar arasında baskıyı artırırken, Trump askeri müdahale tehdidinde de bulunuyor. Dikkatlar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Bu rapor, Cuma günü yayınlanan ve işgücü piyasasının soğuduğunu gösteren Aralık ayı iş verileri sonrasında ayrı bir önem kazanıyor.

FAİZ ORANLARI BEKLENTİSİ

Fed’in bu ayın sonunda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor; ancak yatırımcılar yıl içerisinde en az iki faiz indirimi olasılığını da göz önünde bulunduruyor. Ayrıca, ABD’nin İran ile ticaret yapan ülkelere ek gümrük vergisi uygulama kararı, Danimarka’nın Grönland’ı satma yönündeki baskısını artırarak altın fiyatlarına olan talebi destekliyor.

ONS ALTIN DENGELENİYOR

Ons altın, güne 4 bin 594 dolardan başladı. Gün içerisinde 4 bin 575 dolar en düşük, 4 bin 605 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Şu an için 4 bin 597 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Gram altın, güne 6 bin 367 liradan başlamış olup, gün içinde en düşük 6 bin 347 lira, en yüksek de 6 bin 388 lira seviyeleri görüldü. Şu durumda ise 6 bin 381 liradan alıcı bulmakta.

GÜMÜŞTE REKOR YAKIN

Gümüş, ons başına 86 doların üzerinde kalarak rekor seviyelere yakın bir seyir izlemekte. Altın ile paralel gelişmeler gösteren gümüş, yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

ONS GÜMÜŞ TRAVMA GEÇİRDİ

Ons gümüş, güne 85,17 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 83,43 dolar, en yüksek 86,02 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 85,81 dolardan işlem görmekte.

GRAM GÜMÜŞTE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gram gümüş, 117,9 liradan güne başlangıç yaptı. Gün içindeki en düşük seviye 115,5 lira, en yüksek ise 119,1 lira olarak belirlendi. Şu an 118,8 liradan alıcı buluyor.