Altın Ve Gümüşte Düşüş Devam Ediyor

Altın, iki gün süren sert satış dalgasının ardından bugün ons başına 4 bin 634 dolara kadar düştü. Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle artan enerji fiyatlarının enflasyon kaygılarını artırması ve faiz indirimi beklentilerini azaltması, altının haftalık olarak keskin bir düşüş yaşamasına sebep oluyor. Yüksek enerji maliyetleri ve artan enflasyon baskıları, yatırımcıları güvenli liman alternatifleri yerine dolara ve ABD Hazine tahvillerine yöneltmeye teşvik ediyor. Enerji kaynaklı dalgalanmalar, büyük merkez bankalarından gelen şahin sinyallerin ardından yatırımcıların politika perspektiflerini yeniden değerlendirmeye zorlamış durumda.

MERKEZ BANKALARI FAİZ POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası, enflasyon kesin olarak düştüğünde faiz indirimi yapmayacağını belirterek mevcut faiz oranlarını korudu. Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti ancak daha şahin bir tutum sergileyerek sıkı bir para politikası yön alanını işaret etti. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentilerini 2027 yılına erteleyerek bu yıl içinde Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’ndan ikişer faiz artışını fiyatlamaya başladı. Bu durum, altının çekiciliğini daha da azaltıyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA HAREKETLİ GÜN

Ons altın, güne 4 bin 658 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük değeri 4 bin 634 lira, en yüksek değeri ise 4 bin 735 lira olarak kaydedildi. Şu anda ons altın 4 bin 724 liradan işlem görmekte. Gram altın ise 6 bin 622 liradan güne başladı. Gün içerisinde 6 bin 602 lira ile en düşük seviyeyi, 6 bin 745 lira ile de en yüksek seviyeyi gördü. Şu anda gram altın 6 bin 731 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞIYOR

Gümüş, altın fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle kararsız bir seyir izlemeye devam ediyor. Ons gümüş, güne 73,03 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 72,03 dolar, en yüksek 74,54 dolar seviyelerini gördü. Şu an itibarıyla ons gümüş 73,91 dolardan işlem görmekte. Gram gümüş ise 105 liradan güne başladı ve en düşük 103,5 lira, en yüksek 107,1 lira seviyesini gördü. Şu anda gram gümüş 106,1 liradan alıcı buluyor.