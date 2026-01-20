Altın Ve Gümüşte Rekor Yükseliş Devam Ediyor

KÜRESEL PİYASALARDA DEĞERLİ METALLER REKOR KIRDI

Küresel finans piyasalarında, altın ve gümüş gibi değerli metallerin değeri hızlı bir artış sergileyerek yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Son veriler ışığında altının ons fiyatı 4 bin 737 dolar ile tarihi bir zirveye ulaştı. Büyük finans kuruluşlarının yılın başında açıklanan tahminlerinin ise, yılın ilk ayında gerçeğe dönüşeceği öngörülüyor. Citibank, altın için 5 bin dolar, gümüş için 100 dolar hedef değerleri belirledi. Diğer bir dev finans kuruluşu Morgan Stanley ise, yılın son çeyreği için altın fiyatlarının 4 bin 800 dolara yükselebileceğini tahmin etti. Şu anki altın ons fiyatının, bu tahminin yılın ilk ayı içinde gerçekleşeceği görünümünde olduğu bildiriliyor; son veriler doğrultusunda altın ons fiyatı 4 bin 725 dolara ulaşmış durumda.

TİCARET SAVAŞLARI VE EKONOMİK GİDİŞAT

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, dünya ekonomisinde önemli değişimlere yol açmayı sürdürüyor. Değerli metaller, potansiyel ticaret savaşları nedeniyle yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği güvenli limanları arasında yer alıyor. Trump’ın Grönland üzerinde sağlayacağı hakimiyeti istemesi, NATO içindeki birlikteliği sorgulayan ifadeleri ve AB’ye yönelik gümrük vergisiyle tehditleri, global ekonominin dengelerini sarsıyor. Tüm bunlar, emtia fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca, Trump’ın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell üzerinde faiz indirimine yönelik baskı yapması da altına olan ilgiyi artırıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde 95,90 dolarla rekor seviyeyi test ederek, saat 16.15 itibarıyla 95,05 dolardan işlem görüyor. Gümüş fiyatları, sadece güvenli liman arayışına değil, aynı zamanda sanayi kaynaklı talebin canlı kalmasına da dayanıyor. Güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinde yoğun kullanılan gümüş, yeşil enerji geçişinde stratejik bir metal haline geldi. Fotovoltaik panellerin yaygınlaşması ve veri merkezlerinde artan elektrik kullanımı, endüstriyel talebi destekleyen temel unsurlar arasında. ABD’nin gümüşü “kritik mineraller” listesine alması da, gelecekte artan talep beklentilerini güçlendiriyor. Savunma sanayisindeki kullanımı da göz önüne alındığında, gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler arasında uzun süreli arz açığı ve ABD kaynaklı gümrük vergisi riskleri öne çıkıyor. Diğer yandan, gümüşün büyük bir kısmı, diğer madenlerin işlendiği süreçlerde yan ürün olarak elde ediliyor; bu da madencilik sektörünün artan taleplere hızlıca cevap vermesini zorlaştırıyor. Son olarak, bireysel yatırımcıların ilgisi özellikle Kuzey Amerika’da artarken, gümüş bu bölgede “fakir adamın altını” olarak biliniyor ve yatırımcılar için daha uygun bir alternatif sunuyor.