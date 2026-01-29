Altın ve Gümüşte Şok Düşüş: 21 Ekim’den Sonra En Sert Değer Kaybı

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVEN ARAYIŞI

Küresel piyasalarda güven arayışına bağlı olarak değerli metallere olan talep artış gösterdi. Bu durum, altın ve gümüş fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanmasına neden oldu. Bugün dünyada ons altın fiyatı, 5.602 doları aştı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatındaki artışla birlikte, Kapalıçarşı’da kuyumculardan yapılan gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 8.030 TL seviyesine ulaştı.

DOLARIN ETKİSİYLE DÜŞÜŞ

Bloomberght tarafından aktarılan bilgilere göre, altın fiyatları, ABD dolarındaki güçlenme etkisiyle Ekim ayı itibarıyla en sert düşüşünü kaydetti. Doların toparlanması ile altın fiyatları yüzde 5,7 oranında düşüş yaşadı. Bu, 21 Ekim tarihinden bu yana kaydedilen en belirgin günlük gerileme oldu. Gümüş fiyatları da yüzde 8,4 düşüş gösterdi.

SON FİYAT DEĞERLENDİRMESİ

Saat 19.40 itibarıyla serbest piyasada gram altın 7.384 TL, çeyrek altın 12.073 TL ve yarım altın 24.147 TL’den işlem görüyor. Ayrıca, gün içinde gümüş fiyatları da 169 TL’ye kadar yükselip, ardından 158 TL seviyesine geriledi.

DOLAR ENDESKİ DÜŞÜYOR

Dolar endeksinin 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son dört yılın en düşük seviyesini görmesi, ABD dolarıyla fiyatlandırılan emtialarda yukarı yönlü hareketleri destekliyor.

FED’DEN FAİZ POLİTİKASI

Fed, dün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını sabit bıraktığını açıkladı. Ancak, piyasada yeni FED Başkanının mayıs ayında göreve başlamasının ardından iki faiz indirimi beklentileri sürüyor. Bu durum, piyasalara olumlu bir yansıma sağlıyor.

KRİTİK UYARILAR GELİYOR

2025 yılında yüzde 64 değer kazanan altın, bu yıl da yüzde 28,5’in üzerinde bir artış gösterdi. IG analisti Tony Sycamore, mevcut rallinin parabolik bir yapı kazandığını ve kısa vadede düzeltme olasılığının bulunduğunu belirtiyor. Ancak, 2026 yılı boyunca temel dinamiklerin destekleyici olmasının beklendiğini ifade ediyor.