Yazılım Sektöründe Bir Haftada 1 Trilyon Dolar Kayıp

Son bir hafta içinde yazılım sektörünü izleyen borsa yatırım fonunun içindeki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar düşüş yaşadı. Bu fon, iki gün süren sert satışlar sonucunda Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, piyasalarda sıradan düzeltmelerin çok ötesinde derin bir kırılmaya işaret ediyor. Satışların arkasında ise yapay zekanın, çok sayıda şirketin iş modelini beklenenden daha hızlı bir şekilde geçersiz kılma endişesi bulunuyor. Uzun zamandır teorik düzeyde tartışılan bu riskin artık pratikte kendini gösterdiği düşünülüyor.

SENARYO DEĞİŞİYOR

Jonestrading’in baş piyasa stratejisti Michael O’Rourke, yaşananların aşırı bir tepki olmadığını belirtiyor. O’Rourke, son iki yıldır yapay zekanın dünyayı dönüştürecek bir teknoloji olarak gündemde olduğunu hatırlatarak, bu dönüşümün son haftalarda somut örneklerle kendini gösterdiğini aktarıyor.

KIVILCIM ANTHROPIC’TEN

Satış dalgasını ateşleyen gelişme ise ilk bakışta sıradan görünüyordu. Yapay zeka girişimi Anthropic, sözleşme inceleme gibi hukuki işleri gerçekleştirebilen yeni bir aracını tanıttı. Yalnızca birkaç paragraftan oluşan bu duyuru, yatırımcılar üzerinde büyük bir etki yarattı. Uzmanlar, bu ürünün mevcut haliyle oyunun kurallarını değiştirmediğini düşünse de, benzer yeniliklerin yatırımcılara ChatGPT’nin ilk çıkışı kadar sarsıcı gelebileceği yorumunu yapıyor.

SATILARAK YAYILIYOR

Yatırımcı endişeleri, hızla yazılım sektörünün geneline yayılmaya başladı. Hukuk yazılımlarından veri analitiği şirketlerine ve finansal hizmetler alanına kadar birçok hisse sert satışlarla karşılaştı. Çarşamba gecesi Alphabet’in yapay zeka yatırımları için beklenenden fazla harcama yapacağı açıklaması, ayrıca Arm Holdings’in zayıf satış beklentileri, tedirginliği artırdı. Her iki şirkete ait hisseler de seans sonrası işlemlerde düşüş yaşadı. Satış dalgası yalnızca halka açık şirketlerle sınırlı kalmayıp, yazılım şirketlerine yoğun fon sağlayan bankalar ve özel sermaye şirketleri de baskı altında kaldı.

SOMUT BOZULMA GÖRÜNMÜYOR

Tüm bu dalgalanmalara rağmen, büyük yazılım şirketleri henüz somut bir bozulma sinyali vermiyor. Sektörün öncü isimleri olan ServiceNow ve Salesforce, kar tahminlerini tutturmayı başardı ve yapay zeka nedeniyle müşteri kaybettiklerine dair uyarıda bulunmadı. Yazılım şirketlerinin son yıllarda kendi yapay zeka çözümlerini geliştirmeye odaklandığı görülüyor. Bu araçlar, müşteri verilerinin şirket içi sistemlerde güvenli bir şekilde kullanılacağı vaadinde bulunuyor. Ancak, bu süreçte elde edilen sonuçlar beklentilerin altında kalmış durumda. Microsoft, geçtiğimiz hafta Copilot aracının 15 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı, fakat bu rakam şirketin toplam kullanıcı tabanı içinde sınırlı bir oran olarak kalıyor.