Gemini Kullanıcı Sayısı 750 Milyonu Geçti

Google’ın yapay zeka sohbet robotu Gemini, şirketin 2025 yılı dördüncü çeyrek kazanç raporuna göre 750 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı. Bu durum, Gemini’nin hızla piyasada yerini aldığını ve tüketiciler tarafından hızlı bir şekilde benimsendiğini gösteriyor. Meta AI ise yaklaşık 500 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşırken, Gemini’nin 2025 sonunda 810 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşacağı öngörülen en büyük rakibi ChatGPT’nin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Yeni açıklanan rakamlar, Google’ın en gelişmiş modeli Gemini 3’ün tanıtılmasının ardından geldi.

ÜCRETSİZ ABONELİKLER ÖNE ÇIKIYOR

CEO Sundar Pichai, Gemini 3’ün yapay zeka modunda kullanıma sunulmasının şirketin büyümeleri açısından önemli bir katkı sağladığını vurguladı. Bu ivmenin sürekli yatırım ve geliştirme ile sürdürüleceğini ifade eden Pichai, “Gemini 3’ün piyasaya sürülmesi önemli bir dönüm noktasıydı ve büyük bir ivme yakaladık. Gemini gibi birinci taraf modellerimiz, müşterilerimizin API kullanımı aracılığıyla dakikada 10 milyardan fazla token işlemesine olanak tanıyor ve Gemini Uygulaması aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. Yapay zekanın genişlemesiyle arama, her zamankinden daha fazla kullanım görüyor” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ KATMAN VE YENİ PLÂNLAR

Google’ın baş iş geliştirme sorumlusunun yatırımcılarla yaptığı görüşmede, “Ücretsiz bir katman ve aboneliklere odaklanıyoruz ve büyük bir büyüme görüyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket kısa bir süre önce, aylık 7,99 dolarlık daha uygun fiyatlı bir plan olan Google AI Plus’ı tanıttı. Bu planın, bütçe bilincine sahip tüketicilere hitap ederek daha fazla büyüme sağlaması bekleniyor.

400 MİLYAR DOLARLIK YILLIK GELİR REKORU

TechCrunch’a göre Alphabet’in genel mali performansı göz önüne alındığında, Gemini’nin büyümesi dikkate değer bir gelişim olarak kaydediliyor. Şirketin yıllık geliri bu çeyrekte ilk kez 400 milyar doları geçti. Google, bu başarıyı talebin artığı yapay zeka sektörü genişlemesine bağlıyor.