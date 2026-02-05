Köprüler İçin Özelleştirme Süreci Hız Kazandı

Türkiye, Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi için Birleşik Krallık merkezli uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young’a yetki vererek önemli bir adım attı. Konuyla ilgili bilgilere sahip kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda, Ernst & Young, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışı konusunda hükümete danışmanlık sağlayacak. İddialara göre, bu anlaşmaya en az 9 ücretli otoyol da dâhil olacak.

KANADA MERKEZLİ FİRMA DA GÖREV ALACAK

Kanada merkezli BTY Group’un da satış ve resmi ihale süreçleri için teknik danışmanlık hizmeti sağlaması bekleniyor. Türkiye, daha önce 2012 yılında iki köprüyü ve 2 bin kilometre uzunluğunda otoyolu özelleştirmek için ihale düzenlemiş ve bu ihale, Koç-Ülker-UEM ortaklığı tarafından 5,72 milyar dolarlık teklifle kazanılmıştı. Ancak, o dönemde başbakanlık görevini yürüten Erdoğan’ın 7 milyar doların altındaki herhangi bir satışı ‘ihanet’ olarak nitelendirmesi sonucu bu anlaşma gerçekleşmemişti.

YENİ İHALEDE YÜKSEK TEKLİFLER BEKLENİYOR

Hükümete yakın kaynaklar, yeni ihale için belirtilen rakamın üzerinde teklifler alınmasının beklendiğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ernst & Young ve BTY, konuyla ilgili yapılan yorum talebine yanıt vermedi. Ulaştırma Bakanlığı’nın temmuz ayında duyurduğu verilere göre, özelleştirilmesi hedeflenen iki köprüden günlük yaklaşık 430 bin araç geçiş yapıyor. Son zamlarla birlikte standart bir otomobilin köprü geçiş ücreti ise 59 lira olarak belirlendi. Şu anda, her iki köprünün işletmesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.