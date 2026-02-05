Volvo Dördüncü Çeyrek Kari İçin Keskin Düşüş Bildirdi

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, dördüncü çeyrek karında yaşanan keskin düşüşü gümrük vergileri ve zayıf talebe bağlıyor. Şirketin CEO’su Håkan Samuelsson, 2025 yılı itibarıyla dış pazar koşullarının oldukça zorlayıcı hale geleceğini belirtti. Perşembe sabahı, Volvo’nun hisseleri yüzde 19’a kadar gerileyerek, şirket tarihinin en kötü işlem gününü yaşamasına neden oldu. Volvo’nun faaliyet karındaki düşüşün arkasında gümrük vergileri, olumsuz döviz etkileri ve zayıflayan talep bulunuyor. Şirket, dördüncü çeyrek faaliyet gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 azaldığını ve bunun 200,46 milyon dolara denk geldiğini açıkladı.

ÇİN’DEKİ ZORLUKLAR

Samuelsson, “Çin pazarında oldukça zorlu bir rekabet ortamı ile karşı karşıyayız. Tüm Avrupalı ​​rakiplerimiz aynı sorunları yaşıyor” dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’deki elektrikli araç teşviklerinin kaldırılmasının “çok zorlu bir dış ortam” yarattığını da ifade etti. CEO, “Şirket içinde maliyetlerimizi azaltma ve nakit akışımızı olumlu yönde etkileme konusundaki çabalarımızı ön plana çıkarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ETKİSİ

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşması geçen yıl temmuz ayında imzalandı ve bu durum, birçok AB malına uygulanan yüzde 15’lik gümrük vergisini getirdi. Donald Trump’ın daha önceki yüzde 30 oranındaki tehdidine kıyasla önemli bir azalma sağlasa da ticaret anlaşmasının yüzeysel geçici olumlu etkilerine rağmen sanayi grupları yeni tarifelerle ilgili maliyet endişeleri taşımakta. Volvo, Avrupa’nın otomobil üreticileri arasında ABD gümrük vergilerine en çok maruz kalan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, gelecek yıl da fiyat baskları, tarife etkileri ve tüketici güvenindeki zayıflama gibi faktörlerin sektörde baskı yaratmaya devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu.