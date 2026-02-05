Altın ve Gümüşte Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Altın fiyatları, ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara düşerek, yüzde 2’nin üzerinde bir gerileme gösterdi ve iki günlük toparlanmanın kazançlarını azalttı. Bu düşüş, Federal Rezerv’in faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşuyla yeni bir satış dalgasının gelmesiyle yaşandı. Fed yetkilisi Lisa Cook, ek faiz indirimleri desteklemediğini ve yavaşlayan iş gücü piyasası göstergelerine değil, sürekli artış gösteren enflasyon risklerine öncelik verdiğini vurguladı. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer adaylara kıyasla daha şahin bir profil çizen Kevin Warsh’ı gelecek dönem Fed başkanı için aday göstermesiyle birleşince, piyasalar potansiyel faiz indirimlerinin yavaş bir tempoda olabileceğini fiyatlamaya başladı. Ancak Trump, eğer faiz artışlarını destekleseydi Warsh’ı aday göstermeyeceğini belirtti ve Fed’in faiz indirimine gideceğine dair şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

DÜZENLİ SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Bu hafta başında, Umman’da nükleer müzakerelerin gerçekleşecek olmasına rağmen ABD-İran gerilimi sürdü. Altın, bu hafta düşüş alımları ile desteklenerek yüzde 6’dan fazla artış yaşadı ve 2008 yılından bu yana en yüksek günlük artışını kaydetti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 4 bin 939 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 791 dolar, en yüksek ise 5 bin 23 dolar seviyeleri görüldü. Şu anki işlem fiyatı ise 4 bin 888 dolar olarak kaydedildi.

GRAM ALTINDAKİ HAREKETLİLİK

Gram altın, güne 6 bin 911 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 705 lira, en yüksek de 7 bin 30 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 6 bin 844 liradan işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Gümüş, ons başına yaklaşık 73,5 dolara kadar gerileyerek yüzde 16,5 oranında bir düşüş kaydetti. Değerli metallerde yaşanan yeniden satış baskısı ve artan oynaklıkla birlikte, iki günlük toparlanma dönemi sona erdi. Düşüş alıcılarının daha düşük fiyat noktalarında yeniden devreye girmesi bekleniyor; ancak son toparlanmanın tutunamaması nedeniyle gümüş ve diğer metallerdeki düşüş trendinin sürmesi olası.

ONS GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş güne 87,47 dolardan başlamıştı. Gün içerisinde en düşük 73,59 dolar, en yüksek 90,41 dolar seviyeleri görüldü. Şuan 77,88 dolardan işlem görmektedir.

GRAM GÜMÜŞTE FİYAT DEĞİŞİMİ

Gram gümüş, güne 122,8 liradan başladı. Gün içinde gördüğü en düşük değer 103,3 lira, en yüksek değer ise 126,9 lira oldu. Şu an itibarıyla 108,7 liradan alıcı buluyor.