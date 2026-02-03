Altın Ve Gümüşte Tersine Dönüşün Etkileri

Altın, art arda gelen iki seanslık güçlü satışların ardından yatırımcılar tarafından fırsat olarak değerlendirilerek ons başına 4 bin 856 doları aştı ve yüzde 3’ten fazla bir artış gösterdi. Değerli metal, bir önceki gün yaklaşık yüzde 5 değer kaybetmiş ve Cuma günkü düşüşler ile birlikte on yıllık en sert düşüşünü yaşamıştı. Bu satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası Federal Rezerv Başkanı adayı olarak diğer adaylardan daha “şahin” olarak görülen Kevin Warsh’ı göstermesiyle tetiklenmiş, sıkı para politikası endişelerini artırmıştı. Son dönem dalgalanmalara rağmen, altın, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların artan mali belirsizlikler karşısında fiziki varlıklara yönelmesiyle desteklenen “değer düşürme ticareti” olarak adlandırılan süreçten güç aldı. Küresel belirsizlikler ve Fed’in bağımsızlığına dair kaygılar, altının güvenli liman olma özelliğini daha da artırdı.

ADİL DENGE ARAYIŞI

Capital.com’dan kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Son birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önünde bulundurursak, mevcut durumun potansiyel olarak adil değere yakın olduğunu değerlendirebiliriz. Mevcut fiyatların altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısındaki seviyelerine geri götürdüğü görülüyor. Piyasalara göre Trump’ın Warsh’ı aday göstermesi, doları itibarıyla güvenilir bir durum olarak değerlendirilmekteydi ve bu da değerli metallerdeki rallyyi sona erdiren bir etki yarattı” şeklinde ifade etti.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

Ons altın güne 4 bin 657 dolardan başladı ve gün içerisinde en düşük 4 bin 644 dolar, en yüksek ise 4 bin 856 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 4 bin 815 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ

Gram altın güne 6 bin 509 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek ise 6 bin 789 lira seviyeleri kaydedildi. Şu an 6 bin 727 liradan alıcı buluyor.

DÜŞÜŞ SÜRECİNE SON!

Gümüş de ons başına 83 doların üzerine çıkarak, önceki günlerdeki sert iki günlük satış dalgasının ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti. Gümüş piyasasında yaşanan yapısal arz açığı, özellikle Çinli yatırımcılardan gelen artan girişlerle yükselişi destekliyor. Gümüşteki tersine dönüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Federal Rezerv başkanlığına aday göstermesinin ardından, rekor düzeyde yüzde 26 değer kaybıyla 30 Ocak’ta yaşandı; Warsh, piyasalarca şahin bir aday olarak değerlendiriliyordu.

ONS GÜMÜŞTEKİ DEĞİŞİM

Ons gümüş güne 80,07 dolardan başladı ve seans içinde en düşük 78,95 dolar, en yüksek ise 85,66 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 82,74 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞTE KAYIP TELEFİ

Gram gümüş ise 112,06 liradan güne başlarken, gün içinde en düşük 110,60 lira, en yüksek de 119,83 lira seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 115,70 liradan alıcı buluyor.