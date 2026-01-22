Altın Ve Gümüşte Trump Etkisi: Fiyatlar Düşüşte

Altın fiyatları, yüzde 1’e yakın bir düşüş yaşayarak ons başına yaklaşık 4 bin 772 dolara geriledi. Bu durum, ABD Başkanı’nın Grönland konusundaki gümrük vergisi tehdidinden vazgeçmesiyle oluşan belirsizliklerin ardından, önceki seansta kaydedilen rekor seviyenin düşmesiyle meydana geldi. Başkan, Grönland üzerindeki anlaşmazlık için bir çözüme yaklaşıldığını belirtirken, potansiyel askeri müdahale kaygılarını azaltarak jeopolitik riski azalttı. Ancak, Avrupa milletvekillerinin Temmuz ayında varılan AB-ABD ticaret anlaşmasını onaylamaktan kaçınması durumu, hâlâ belirsizlik yaratmaya devam etti. Bu arada, seçim dönemine dair vergi indirim vaatlerine bağlı olarak Japon devlet tahvillerinde yaşanan sert satışlar mali kaygıları artırırken, güvenli liman talebinin bir kısmını da destekliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 4 bin 824 dolardan başlamışken, gün içinde en düşük 4 bin 772 dolar ve en yüksek 4 bin 839 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anki işlem fiyatı ise 4 bin 798 dolar seviyesinde.

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gram altın ise güne 6 bin 715 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 645 lira, en yüksek ise 6 bin 736 lira olarak kaydedildi. Şu anda 6 bin 681 lira seviyesinden işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatları da benzer nedenlerden ötürü rekor seviyelerden aşağıya kaydı. Ons gümüş, güne 92,56 dolardan başlarken, gün içinde en düşük 90,83 dolar ve en yüksek 93,44 dolar seviyeleri görüldü. An itibarıyla 93,25 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram gümüş fiyatları, güne 129 liradan başlamış, gün içerisinde en düşük 126,6 lira ve en yüksek 130,2 lira seviyelerine ulaşmıştır. Şu anki fiyatı ise 130 lira olarak işlem görüyor.