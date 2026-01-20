Altın Ve Gümüşte Yeni Rekorlar Görüldü

Trump’IN GÜMRÜK VERGİSİMETALLERDE FİYAT ARTIŞINI GETİRDİ

Trump’ın Avrupa Birliği’ne Grönland dolayısıyla ek gümrük vergisi getireceğini duyurması, değerli metallerde kayda değer bir artışa yol açtı. Altın ve gümüş, yeni haftaya da rekor rakamlarla giriş yaptı.

DEĞERLİ METALLER GÜVENLİ LİMAN OLMAKTA

İslam Memiş, bir gazetedeki yazısında altın ve gümüşün haftalık, aylık ve yıllık kazançlarını değerlendirerek şunları ifade etti: “Bu getirilerden göreceğiniz gibi değerli metaller güvenli liman olmaya devam ediyor. Sosyal medyada 2025’in ilk üç çeyreğinde ‘altın’, son çeyreğinde ‘gümüş’ milliyetçiliği gördük. 2025’te emtia yatırımcıları değil, sosyal medyada algı operasyonları yapanlar kazandı. Yani, altın yatırımcıları yüzde 74 kazandı ama büyük balinalar sadece tek tuşla milyon dolarları aldı. Hâlâ da öyle. Yatırımcılara ‘Altın düşmeyecek’ algısını kabullendirdiler. Altın 2026’da 3 bin 800 dolara geriler mi? Olmaz, olmaz demeyin! Para işinde ‘Olmaz’ diye bir şey yoktur. Sadece şartlar hazırlanmalı.”

YÜKSELİŞTE KRİTİK SEVİYELER

“Geçen haftayı 4 bin 581 dolardan kapatan ons altının, 2026’daki en kritik direnci 4 bin 880 dolar seviyesi olarak görülüyor. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 020 dolar seviyesi sürpriz olmayacak. Yılın ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı ise farklı olabilir. Yatırımcı kendine ‘Böyle bir ihtimale karşı ikinci bir planımız var mı’ diye sormalı! Ev ya da araç almak, iş kurmak, nakit ihtiyacı gibi hazırlıklar olabilir.”