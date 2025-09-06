Altın Yatırımı İçin Dikkatli Olun!

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı artarken, büyük bankalar altın ile ilgili yeni tahminlerini ortaya koydu. 2025 ve 2026 döneminde altının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler sürüyor.

BANKALARDAN ALTIN RAPORLARI

Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley gibi önemli bankalar, yayınladıkları raporlarda ons altının değerinin artışını destekleyen nedenlere değindi. Goldman Sachs, altın konusunda yapıcı bir yaklaşım sergileyerek baz senaryosunda 2025 yılının sonunda ons altının 3 bin 700 dolar seviyesine erişeceğini ifade etti.