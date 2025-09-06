Gündem

Altın Yatırımı İçin Dikkatli Olun!

altin-yatirimi-icin-dikkatli-olun

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı artarken, büyük bankalar altın ile ilgili yeni tahminlerini ortaya koydu. 2025 ve 2026 döneminde altının rekor seviyelere ulaşacağına dair beklentiler sürüyor.

BANKALARDAN ALTIN RAPORLARI

Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley gibi önemli bankalar, yayınladıkları raporlarda ons altının değerinin artışını destekleyen nedenlere değindi. Goldman Sachs, altın konusunda yapıcı bir yaklaşım sergileyerek baz senaryosunda 2025 yılının sonunda ons altının 3 bin 700 dolar seviyesine erişeceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir Urla’da Su Kesintisi Olacak

İzmir'in Urla ilçesindeki beş mahallede, ana su boru hattındaki arıza nedeniyle 9 gün boyunca su kesintisi yaşanacak.
Gündem

T10F SedaN Geliyor, TOGG Tanıttı

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobil markası, sedan T10F modelinin tanıtım tarihini duyurdu. Ayrıntılar için gelişmeleri takip edin.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.