Cep Telefonu Fiyatları Yüzde 40 Artış Bekliyor

Türkiye’de cep telefonu pazarı son yıllarda durağan kalırken, küresel düzeyde cep telefonu satışlarında dikkat çekici bir daralma görülüyor. General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, akıllı telefonların bellek maliyetlerindeki artışın telefon fiyatlarını yüzde 40 oranında yukarı çekmesini beklediklerini ifade etti. Cihaner, küresel akıllı telefon pazarındaki daralmanın kaynağı olarak, bellek üreticilerinin yapay zeka yatırımlarına yönelmelerini gösteriyor. Bu yönelim, akıllı telefon üreticilerinin ihtiyaç duyduğu bellek kaynaklarına erişimlerini zorlaştırıyor ve üretim maliyetlerini artırarak telefon fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Cihaner, bu artışın 2027’nin ortalarına kadar devam edeceğini belirtirken, geçen yıl bellek fiyatlarının yüzde 110 oranında yükseldiğini aktardı.

PAZARDA KÜRESEL DÜŞÜŞ, TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞ

Cihaner, dünya genelinde cep telefonu satışlarının bu yıl yüzde 13 seviyesinde düşeceğini öngörse de, Türkiye pazarında yüzde 5 kadar bir büyüme öngörülüyor. Türkiye’nin şu anda 11 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini ve 2023 sonunda 12 milyon telefon satışı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’deki büyüme potansiyelinin bir kısmının 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Bu süreç, eski cihazların yerini yeni 5G destekli modellerin almasına olanak tanıyarak daha fazla telefon satışı gerçekleştirilmesine sebep olabilir. Türkiye’de her dört kişiden birinin cep telefonunun 4G teknolojisini desteklediğine yapılan vurgular, pazardaki dönüşüm ve gelişim açısından önemli bir gösterge teşkil ediyor.

YENİLENMİŞ TELEFONLAR İÇİN İLGİ ÇEKİCİ ALTERNATİFLER

Cihaner, yeni telefonlarda taksit imkanı bulunmadığını, ancak yenilenmiş akıllı telefonlarda 12 taksit seçeneği sunulduğunu belirtti. Bu durumun özellikle bütçe dostu alternatifler isteyen tüketiciler için cazip bir seçenek oluşturduğunu ifade etti. Cihaner, bu sayede yenilenmiş telefonların pazar içindeki payının artmasını bekliyor.