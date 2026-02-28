Dijital Savaş Bahisleri: İnsanlık Dramı Kumara Dönüştü

Orta Doğu’da askeri gerilim durmaksızın artarken, internet ortamında dehşet verici bir pazar oluşmuş durumda. ABD ve İran arasındaki gerginliği anbean izleyen bir platform, yapay zekâ teknolojisini kullanarak bir ‘canlı savaş odası’ kurdu. Tahran ve İsfahan’ın sokaklarını detaylı bir şekilde izleyen bu sistemde, bombaların düşeceği noktalar üzerine milyonlarca dolarlık bahisler gerçekleşmekte. İnsanlık dramı, dijital bir kumar oyununa dönüşmüş görünüyor.

DİJİTAL SAVAŞ ODASI: YENİ BİR ŞAŞIRTICI GELİŞME

“Glint Intel” adıyla bilinen bu izleme sistemi, savaşın ulaştığı korkunç boyutları sergiliyor. Kurulan dijital savaş odası, yalnızca uydu görüntüleriyle sınırlı kalmayıp, İran’ın merkezi Tahran’dan nükleer tesislerin bulunduğu İsfahan’a kadar çok sayıda yerel kamerayı da kullanıyor. Yapay zeka, geçiş yapan her askeri araç ve hangardan çıkan uçakları anında tespit edip “hedef” olarak işaretliyor. Ayrıca siren sesleri, anlık olarak haritalara aktarılıyor.

KİRLİ PAZAR: MİLYONLUK BAHİSLER

Gerilim ve savaş bir oyun aracı haline getirilmiş görünüyor. Uluslararası bahis platformlarında; “İlk füzeyi kim ateşleyecek?”, “Trump 48 saat içinde vuracak mı?” gibi başlıklar altında devasa miktarlarda bahis yapılıyor. Savaş çanları çalmaya devam ederken, bu kirli pazarda bahis oranları da giderek artıyor. Bazı kullanıcıların, kazanç sağlamak için sosyal medya üzerinden sahte patlama görüntüleri paylaştığı yönünde söylentiler var.

TAHİLYE HAREKETLERİ BAŞLADI

Diplomasi çerçevesindeki müzakereler tükendiğinde, Batılı ülkeler harekete geçmiş durumda. ABD’nin ardından Avrupa’nın önemli başkentleri de “Bölgeyi derhal terk edin” emirleri göndermeye başladı. Havalimanlarında büyük kalabalıklar yaşanırken, büyükelçilikteki diplomatların gizli belgelerini yok ederek şehirden ayrıldığı bildiriliyor. Tahliye uçakları için bilet fiyatları tırmanırken, özellikle bölge adeta bir can pazarı hâline geldi.

Cenevre’deki görüşmeler sonuçsuz kalınca, Washington’da bağlar tamamen koptu. Donald Trump’ın İran’a tanıdığı süre sona yaklaşırken, Beyaz Saray’dan gelen veriler artık müzakerelerin sona erdiğini işaret ediyor. İran sınırına konuşlanan füzeler ile Basra Körfezi’ndeki ABD donanması arasındaki mesafe, geçmişte hiç olmadığı kadar kısalmış durumda.