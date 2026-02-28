Yeşiller Partisi İşçi Partisi Koltuğunu Kazandı

İNGİLTERE’DE YEŞİLLER PARTİSİ’NDEN GÜÇLÜ ZAFER

İngiltere’nin sol eğilimli Yeşiller Partisi, 95 yıldır İşçi Partisi’nin elinde olan ve yaşanan skandallar sonrasında boşalan parlamento koltuğu için yapılan seçimde büyük bir başarı elde etti. İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın hükümetinin önde gelen figürlerinin, çocukları fuhuşa zorlayan suç şebekesinin elebaşı Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri, seçmenler tarafından sandıkta olumsuz karşılık buldu. Bu kayıpla birlikte, Başbakan Starmer üzerindeki baskı daha da artmış durumda. Starmer, ABD Büyükelçisi olarak atadığı Peter Mandelson’ın Epstein ile bağlantıları sebebiyle gözaltına alınmasının ardından istifa çağrıları ile baş başa kaldı.

CUMA İTİBARIYLA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Cuma günü açıklanan sonuçlara göre, 34 yaşındaki belediye meclis üyesi ve tesisatçı olan Hannah Spencer, Greater Manchester bölgesindeki Gorton ve Denton seçim bölgesinde oyların yüzde 40,7’sini alarak galip geldi. Uzun yıllar İşçi Partisi’nin kalesi olarak bilinen bu bölgede, göçmen karşıtı ve popülist Reform Partisi’nin adayı ise ikinci sırayı aldı. 2024 genel seçimlerinde oyların yarısından fazlasını alan İşçi Partisi, bu durumda ancak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

İŞÇİ PARTİSİ İÇİN ZOR GÜNLER

Yeşiller Partisi’nin lideri Zack Polanski ile birlikte, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına karşı sert bir tutum sergileyen Spencer, zafer konuşmasında “Toplumdaki tüm sorunlar için sürekli olarak insanlarımızı günah keçisi ilan eden ve suçlayan siyasetçileri, bölücü figürleri ifşa etmek zorunda hissettim” şeklinde ifadelerde bulundu. İşçi Partisi Genel Başkanı Anna Turley ise bu sonuç hakkında partisi adına “açık bir hayal kırıklığı” ifadesini kullanarak, mevcut durumdan duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi. Seçim öncesinde popüler Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın adaylığını engelleyerek bölgeye çeşitli ziyaretlerde bulunan Starmer, bu seçimle birlikte önemli bir siyasi kayıp yaşamış oldu. Yeşiller, bu galibiyet ile birlikte parlamentodaki koltuk sayısını beşe çıkartırken, anketlerde çift haneli oranlar alan Reform ve Liberal Demokrat partileri, geleneksel İşçi-Muhafazakar parti ikili yapısını tehdit etmeye devam ediyor.

