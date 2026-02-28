Yumurta Satışında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

yumurta-satisinda-yeni-duzenlemeler-yururluge-girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecileri tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere sunulabilecek yumurta miktarı, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık 2 bin 100 adeti aşamayacak. Önceden bu rakam 1500 olarak belirlenmişti. Yerel alanlarda küçük miktarlardaki yumurta, 350’den az kanatlı hayvan bulunduran her bir hayvancılık işletmesinden elde edilen yumurta miktarı olarak tanımlanıyor. Daha önce ise bu limit 250 kanatlı hayvana sahip işletmeler için geçerliydi.

YUMURTA ULAŞIM SÜRESİ BELİRLENİYOR

Yumurta henüz yumurtlama tarihinden itibaren en geç 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak ve bu süreden sonra piyasada bulundurulamayacak. Tavsiye edilen tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak. Farklı tarihlerde yumurtalanan yumurtaların satışında, tavsiye edilen tüketim tarihini belirlerken ilk yumurtlama tarihi temel alınacak. Ürünün son tüketiciye arzında, “tavsiye edilen tüketim tarihi”, tüketicinin rahatça görebileceği ve okuyabileceği bir şekilde sunulacak.

