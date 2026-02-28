İsrail’de Kamu Sığınakları Halkın Kullanımına Sunuldu

Orta Doğu’daki artan gerginlik ve ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesi ihtimali üzerine, İsrail’in güneyinde yer alan Beerşeva kentindeki tüm kamu sığınaklarının vatandaşların kullanımına açıldığı bildirilmiştir. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, güvenlik tehditlerine karşı tedbir amaçlı olarak kent genelindeki sivil savunma sığınaklarının hazırlanarak, halkın erişimine sunulduğu ifade edilmiştir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgedeki gerginliğin artmasıyla birlikte, İsrail’in diğer şehirlerinde de benzer güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisi verilmiştir. Yetkililer, bu sığınakların olası acil durumlar için hazır hale getirildiğini belirtmiştir. İsrail ordusundan (IDF) resmi bir açıklamanın yapılmadığı, ancak güvenlik birimlerinin durumu dikkatle izlediği belirtilmektedir.

VATANDAŞLARA UYARI

Yerel yönetimler, halkı resmi duyuruları takip etmeleri ve acil bir durum meydana geldiğinde sivil savunma talimatlarına uymaları konusunda uyarmıştır. ABD ile İran arasındaki gerilimin durumu dikkate alındığında, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.